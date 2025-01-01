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В Новом Орлеане в перестрелке пострадали двое полицейских

В Новом Орлеане в перестрелке пострадали двое полицейских - РИА Новости, 01.01.2025

В Новом Орлеане в перестрелке пострадали двое полицейских

Двое полицейских пострадали в перестрелке с человеком, устроившим наезд на толпу в Новом Орлеане в США, сообщает глава местных правоохранительных органов Энн... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:08:00+03:00

2025-01-01T16:08:00+03:00

2025-01-01T17:36:00+03:00

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наезд автомобиля на толпу в новом орлеане

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Двое полицейских пострадали в перестрелке с человеком, устроившим наезд на толпу в Новом Орлеане в США, сообщает глава местных правоохранительных органов Энн Киркпатрик.В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших. Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд машины на толпу."Я также могу сказать, что этот человек, преступник, открыл огонь по нашим офицерам из своего автомобиля, когда тот разбился. Двое наших офицеров были ранены", - заявила Киркпатрик на брифинге.Как отмечается, полицейские находятся в стабильном состоянии.Ранее ABC News со ссылкой на полицию сообщал, что действия водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Новом Орлеане, вероятно, были преднамеренными, а сам он пока не был задержан.

https://ria.ru/20250101/fbr-1992240479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, новый орлеан, сша, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане