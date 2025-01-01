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При обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадали четыре человека

При обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадали четыре человека - РИА Новости, 01.01.2025

При обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя получили ранения при обстреле населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:33:00+03:00

2025-01-01T17:33:00+03:00

2025-01-01T17:33:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

горловский городской совет

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения при обстреле населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранены четыре мирных жителя посёлка городского типа Пантелеймоновка", - написал Приходько. Поселок городского типа Пантелеймоновка находится примерно в семи километрах к югу от Горловки и входит в Горловский городской совет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241231/vsu-1992134716.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, горловский городской совет, происшествия