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При обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадали четыре человека
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадали четыре человека - РИА Новости, 01.01.2025
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя получили ранения при обстреле населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:33:00+03:00
2025-01-01T17:33:00+03:00
2025-01-01T17:33:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
горловский городской совет
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения при обстреле населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранены четыре мирных жителя посёлка городского типа Пантелеймоновка", - написал Приходько. Поселок городского типа Пантелеймоновка находится примерно в семи километрах к югу от Горловки и входит в Горловский городской совет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, горловский городской совет, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Горловский городской совет, Происшествия
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадали четыре человека
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадали четыре мирных жителя