https://ria.ru/20250101/natsbank-1992224094.html

Нацбанк Украины сообщил о повреждении здания после взрывов в Киеве

Нацбанк Украины сообщил о повреждении здания после взрывов в Киеве - РИА Новости, 01.01.2025

Нацбанк Украины сообщил о повреждении здания после взрывов в Киеве

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о повреждениях одного из своих зданий после взрывов в Киеве во время воздушной тревоги в среду. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о повреждениях одного из своих зданий после взрывов в Киеве во время воздушной тревоги в среду. Ранее утром в среду украинские СМИ сообщили о двух сериях взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. "Произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе", - говорится в сообщении, опубликованном на странице НБУ в социальной сети Facebook*. При этом в НБУ заявили, что пожар был локализован, а повреждения получили только крыша и окна на верхних этажах здания. Заявляется, что все службы финрегулятора работают штатно.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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киев, россия, нацбанк украины