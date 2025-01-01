https://ria.ru/20250101/moldaviya-1992257722.html

Молдавская ГРЭС в ПМР перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь

Молдавская ГРЭС в ПМР перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь - РИА Новости, 01.01.2025

Молдавская ГРЭС в ПМР перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь

Молдавская ГРЭС в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь, сообщили в среду на заседании... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T18:37:00+03:00

2025-01-01T18:37:00+03:00

2025-01-01T18:37:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Молдавская ГРЭС в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь, сообщили в среду на заседании оперативного штаба при главе ПМР Вадиме Красносельском. Ранее российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. "Ровно в полночь 1 января Молдавская ГРЭС перешла на генерацию энергии на угле. Переход прошел штатно. Сейчас днестровская станция вырабатывает 105 мегаватт электроэнергии, Дубоссарская ГЭС - восемь", - говорится в сообщении пресс-службы приднестровского лидера. Уточняется, что генерация будет возрастать по мере роста потребления, так как показатель без сомнения увеличится, когда граждане начнут активно включать обогревательные приборы. Пресс-служба главы ПМР также отмечает, что максимальная возможность станций в ПМР: 157 мегаватт МГРЭС и 24 Дубоссарская ГЭС. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250101/pridnestrove-1992212606.html

https://ria.ru/20250101/moldaviya-1992250168.html

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молдавия, украина, европа, вадим красносельский, владимир путин, газпром, молдовагаз, в мире, приднестровская молдавская республика