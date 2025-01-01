Кишинев ищет решение по подключению госучреждений в ПМР к энергоснабжению
Кишинев хочет подключить госучреждения в ПМР к альтернативным источникам энергии
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Молдавское правительство ищет решение по подключению к альтернативным источникам энергии подконтрольных Кишиневу государственных учреждений, которые приднестровская компания "Тираспольтрансгаз" отключила от сети природного газа, сообщается на сайте правительства.
Ранее в среду компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" сообщила об отключении от газоснабжения некоторых потребителей в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) из-за отсутствия поставок газа из РФ.
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"Предприятие "Тираспольтрансгаз" отключило бытовых потребителей в населенных пунктах, контролируемых конституционными властями, Варница, Кочиеры, Коржова, Кошница, Дороцкая, Моловата Ноуэ, Пырыта, Похребя, Васильевка, Копанка, Хаджимус и Фырлэдень… Власти Кишинева ищут решения по подключению этих государственных учреждений к альтернативным источникам энергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 28 декабря под отключение от сети природного газа попало несколько государственных учреждений населенных пунктов, подконтрольных конституционной власти, в том числе школы, больницы и учреждения культуры. Прекращена подача также для пенитенциарных учреждений №8 и №12, территориальных подразделений полиции и прокуратуры Молдавии, расположенных в городе Бендеры.
Ранее Российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Ранее в среду компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
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В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке.
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