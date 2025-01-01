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Морспасслужба не обнаружила утечки мазута из затонувших судов "Волгонефть" - РИА Новости, 01.01.2025
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14:45 01.01.2025 (обновлено: 14:49 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/mazut-1992233180.html
Морспасслужба не обнаружила утечки мазута из затонувших судов "Волгонефть"
Морспасслужба не обнаружила утечки мазута из затонувших судов "Волгонефть" - РИА Новости, 01.01.2025
Морспасслужба не обнаружила утечки мазута из затонувших судов "Волгонефть"
Специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть", утечки мазута нет, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T14:45:00+03:00
2025-01-01T14:49:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
керченский пролив
россия
владимир путин
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КРАСНОДАР, 1 янв – РИА Новости. Специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть", утечки мазута нет, сообщили в оперштабе Кубани."Специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть". Несколько дней подходящей для проведения работ погоды в перерывах между штормами в декабре хватило, чтобы водолазы завершили обследование корпусов затонувших частей судов. Утечек мазута из затонувших фрагментов нет", - говорится в сообщении.По данным властей, в районе затопления частей танкеров нерегулярно появляются небольшие радужные пятна - их оперативно обрабатывают сорбентом.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.На Кубани 26 декабря был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, россия, владимир путин
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Керченский пролив, Россия, Владимир Путин
Морспасслужба не обнаружила утечки мазута из затонувших судов "Волгонефть"

Завершено обследование фрагментов затонувших судов Волгонефть, утечки мазута нет

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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КРАСНОДАР, 1 янв – РИА Новости. Специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть", утечки мазута нет, сообщили в оперштабе Кубани.
«
"Специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть". Несколько дней подходящей для проведения работ погоды в перерывах между штормами в декабре хватило, чтобы водолазы завершили обследование корпусов затонувших частей судов. Утечек мазута из затонувших фрагментов нет", - говорится в сообщении.
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По данным властей, в районе затопления частей танкеров нерегулярно появляются небольшие радужные пятна - их оперативно обрабатывают сорбентом.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
На Кубани 26 декабря был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияКерченский проливРоссияВладимир Путин
 
 
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