https://ria.ru/20250101/mazut-1992233180.html

Морспасслужба не обнаружила утечки мазута из затонувших судов "Волгонефть"

Морспасслужба не обнаружила утечки мазута из затонувших судов "Волгонефть" - РИА Новости, 01.01.2025

Морспасслужба не обнаружила утечки мазута из затонувших судов "Волгонефть"

Специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть", утечки мазута нет, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T14:45:00+03:00

2025-01-01T14:45:00+03:00

2025-01-01T14:49:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

керченский пролив

россия

владимир путин

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КРАСНОДАР, 1 янв – РИА Новости. Специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть", утечки мазута нет, сообщили в оперштабе Кубани."Специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть". Несколько дней подходящей для проведения работ погоды в перерывах между штормами в декабре хватило, чтобы водолазы завершили обследование корпусов затонувших частей судов. Утечек мазута из затонувших фрагментов нет", - говорится в сообщении.По данным властей, в районе затопления частей танкеров нерегулярно появляются небольшие радужные пятна - их оперативно обрабатывают сорбентом.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.На Кубани 26 декабря был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

керченский пролив

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, россия, владимир путин