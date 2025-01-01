Морспасслужба не обнаружила утечки мазута из затонувших судов "Волгонефть"
Завершено обследование фрагментов затонувших судов Волгонефть, утечки мазута нет
© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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КРАСНОДАР, 1 янв – РИА Новости. Специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть", утечки мазута нет, сообщили в оперштабе Кубани.
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"Специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть". Несколько дней подходящей для проведения работ погоды в перерывах между штормами в декабре хватило, чтобы водолазы завершили обследование корпусов затонувших частей судов. Утечек мазута из затонувших фрагментов нет", - говорится в сообщении.
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По данным властей, в районе затопления частей танкеров нерегулярно появляются небольшие радужные пятна - их оперативно обрабатывают сорбентом.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
На Кубани 26 декабря был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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