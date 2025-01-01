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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 480 военнослужащих и девять боевых бронемашин на курском направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T13:15:00+03:00
2025-01-01T13:15:00+03:00
2025-01-01T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 480 военнослужащих и девять боевых бронемашин на курском направлении, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, уничтожены девять боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 46 460 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1381 боевую бронированную машину, 1280 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ в Курской области потеряли более 480 военных и девять боевых машин