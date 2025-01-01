"Разбудить медведя": французы жестко раскритиковали одно решение по Украине
© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro жестко раскритиковали решение президента США Джо Байдена выделить Украине очередной пакет помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов.
Комментаторы, в частности, указали на то, что избранный президент США Дональд Трамп изменит эту политику в отношении Украины и прекратит финансирование Киева.
"Двадцатого января Трамп обнулит эти абсолютные ошибки администрации Байдена", — написал один из пользователей.
"И все продолжается… Прекратите подпитывать эту бойню", — призвал Loup35.
Некоторые читатели указали на то, что Украина сегодня — зависимое от США, несамостоятельное государство.
"Украинцы — колониальные марионетки американцев, и это очень грустно", — написал читатель.
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Многие также выразили солидарность с Россией и поддержали ее стремление встать на защиту русского народа.
"Требования России вполне разумны, потому что территория <…> (Украины. — Прим. ред.) всегда была российской и подавляющее большинство населения всегда было русским. Доказательство тому — непрекращающиеся украинские обстрелы Донбасса до начала российской военной операции, обстрелы, в результате которых погибли тысячи людей", — высказался pascal denise.
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"Ну что за замечательная идея разбудить медведя посреди спячки?" — задался вопросом le roi rene.
В понедельник администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении Украине дополнительной помощи в размере почти 5,9 миллиарда долларов, включая военные поставки и прямую бюджетную поддержку. В Пентагоне сообщили, что общий объем военной помощи Киеву при Байдене превысил 66 миллиардов долларов, уточнив, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года сумма составила 65,4 миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.