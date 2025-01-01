https://ria.ru/20250101/kritika-1992203293.html

"Разбудить медведя": французы жестко раскритиковали одно решение по Украине

"Разбудить медведя": французы жестко раскритиковали одно решение по Украине - РИА Новости, 01.01.2025

"Разбудить медведя": французы жестко раскритиковали одно решение по Украине

Читатели французской газеты Le Figaro жестко раскритиковали решение президента США Джо Байдена выделить Украине очередной пакет помощи на сумму 2,5 миллиарда... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T02:47:00+03:00

2025-01-01T02:47:00+03:00

2025-01-01T02:47:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro жестко раскритиковали решение президента США Джо Байдена выделить Украине очередной пакет помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов.Комментаторы, в частности, указали на то, что избранный президент США Дональд Трамп изменит эту политику в отношении Украины и прекратит финансирование Киева."Двадцатого января Трамп обнулит эти абсолютные ошибки администрации Байдена", — написал один из пользователей."И все продолжается… Прекратите подпитывать эту бойню", — призвал Loup35.Некоторые читатели указали на то, что Украина сегодня — зависимое от США, несамостоятельное государство."Украинцы — колониальные марионетки американцев, и это очень грустно", — написал читатель.Многие также выразили солидарность с Россией и поддержали ее стремление встать на защиту русского народа."Требования России вполне разумны, потому что территория <…> (Украины. — Прим. ред.) всегда была российской и подавляющее большинство населения всегда было русским. Доказательство тому — непрекращающиеся украинские обстрелы Донбасса до начала российской военной операции, обстрелы, в результате которых погибли тысячи людей", — высказался pascal denise."Ну что за замечательная идея разбудить медведя посреди спячки?" — задался вопросом le roi rene.В понедельник администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении Украине дополнительной помощи в размере почти 5,9 миллиарда долларов, включая военные поставки и прямую бюджетную поддержку. В Пентагоне сообщили, что общий объем военной помощи Киеву при Байдене превысил 66 миллиардов долларов, уточнив, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года сумма составила 65,4 миллиарда долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20241231/peregovory-1992128370.html

https://ria.ru/20241229/ukraina-1992009117.html

https://ria.ru/20241229/ssha-1992023756.html

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