Рейтинг@Mail.ru
"Разбудить медведя": французы жестко раскритиковали одно решение по Украине - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/kritika-1992203293.html
"Разбудить медведя": французы жестко раскритиковали одно решение по Украине
"Разбудить медведя": французы жестко раскритиковали одно решение по Украине - РИА Новости, 01.01.2025
"Разбудить медведя": французы жестко раскритиковали одно решение по Украине
Читатели французской газеты Le Figaro жестко раскритиковали решение президента США Джо Байдена выделить Украине очередной пакет помощи на сумму 2,5 миллиарда... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T02:47:00+03:00
2025-01-01T02:47:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
джо байден
дональд трамп
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948907136_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_1d1224ca1f72fb42ccabca57d78e1db4.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro жестко раскритиковали решение президента США Джо Байдена выделить Украине очередной пакет помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов.Комментаторы, в частности, указали на то, что избранный президент США Дональд Трамп изменит эту политику в отношении Украины и прекратит финансирование Киева."Двадцатого января Трамп обнулит эти абсолютные ошибки администрации Байдена", — написал один из пользователей."И все продолжается… Прекратите подпитывать эту бойню", — призвал Loup35.Некоторые читатели указали на то, что Украина сегодня — зависимое от США, несамостоятельное государство."Украинцы — колониальные марионетки американцев, и это очень грустно", — написал читатель.Многие также выразили солидарность с Россией и поддержали ее стремление встать на защиту русского народа."Требования России вполне разумны, потому что территория &lt;…&gt; (Украины. — Прим. ред.) всегда была российской и подавляющее большинство населения всегда было русским. Доказательство тому — непрекращающиеся украинские обстрелы Донбасса до начала российской военной операции, обстрелы, в результате которых погибли тысячи людей", — высказался pascal denise."Ну что за замечательная идея разбудить медведя посреди спячки?" — задался вопросом le roi rene.В понедельник администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении Украине дополнительной помощи в размере почти 5,9 миллиарда долларов, включая военные поставки и прямую бюджетную поддержку. В Пентагоне сообщили, что общий объем военной помощи Киеву при Байдене превысил 66 миллиардов долларов, уточнив, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года сумма составила 65,4 миллиарда долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241231/ft-1992144032.html
https://ria.ru/20241231/peregovory-1992128370.html
https://ria.ru/20241229/ukraina-1992009117.html
https://ria.ru/20241229/ssha-1992023756.html
https://ria.ru/20250101/dezertiry-1992202330.html
https://ria.ru/20241231/oon-1992177768.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948907136_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_41b0db4662c9c8ad8e1ce3aef74a91b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, джо байден, дональд трамп, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США

"Разбудить медведя": французы жестко раскритиковали одно решение по Украине

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro жестко раскритиковали решение президента США Джо Байдена выделить Украине очередной пакет помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов.
Комментаторы, в частности, указали на то, что избранный президент США Дональд Трамп изменит эту политику в отношении Украины и прекратит финансирование Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"Зеленский согласится". СМИ раскрыли, что произойдет с Украиной в 2025 году
Вчера, 11:37
"Двадцатого января Трамп обнулит эти абсолютные ошибки администрации Байдена", — написал один из пользователей.
"И все продолжается… Прекратите подпитывать эту бойню", — призвал Loup35.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
На Западе выступили с предупреждением Трампу о России
Вчера, 07:20
Некоторые читатели указали на то, что Украина сегодня — зависимое от США, несамостоятельное государство.
"Украинцы — колониальные марионетки американцев, и это очень грустно", — написал читатель.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
"Россия не позволит": в США признали печальную для Украины правду
29 декабря 2024, 18:05
Многие также выразили солидарность с Россией и поддержали ее стремление встать на защиту русского народа.
"Требования России вполне разумны, потому что территория <…> (Украины. — Прим. ред.) всегда была российской и подавляющее большинство населения всегда было русским. Доказательство тому — непрекращающиеся украинские обстрелы Донбасса до начала российской военной операции, обстрелы, в результате которых погибли тысячи людей", — высказался pascal denise.
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
"Стирает в порошок": в США сделали тревожное заявление об Украине
29 декабря 2024, 22:07
«
"Ну что за замечательная идея разбудить медведя посреди спячки?" — задался вопросом le roi rene.
В понедельник администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении Украине дополнительной помощи в размере почти 5,9 миллиарда долларов, включая военные поставки и прямую бюджетную поддержку. В Пентагоне сообщили, что общий объем военной помощи Киеву при Байдене превысил 66 миллиардов долларов, уточнив, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года сумма составила 65,4 миллиарда долларов.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
На Украине сообщили о катастрофе в рядах элитной бригады ВСУ
01:58
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
ООН опубликовала доклад о военных преступлениях на Украине
Вчера, 17:37
 
В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденДональд ТрампСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала