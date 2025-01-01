https://ria.ru/20250101/kiev-1992209520.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2025

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена утром в среду в Киеве и восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T08:18:00+03:00

2025-01-01T08:18:00+03:00

2025-01-01T08:18:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена утром в среду в Киеве и восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в украинской столице была объявлена в 07.47 мск. Воздушная тревога также объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Житомирской и Кировоградской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины