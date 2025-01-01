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Госпошлина за регистрацию расторжения брака в России выросла в 7,7 раза - РИА Новости, 01.01.2025
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00:39 01.01.2025 (обновлено: 06:01 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/gosposhlina-1992199881.html
Госпошлина за регистрацию расторжения брака в России выросла в 7,7 раза
Госпошлина за регистрацию расторжения брака в России выросла в 7,7 раза - РИА Новости, 01.01.2025
Госпошлина за регистрацию расторжения брака в России выросла в 7,7 раза
Госпошлина за регистрацию расторжения брака в России с 1 января выросла в 7,7 раза – теперь при разводе придется заплатить 5 тысяч рублей вместо 650 рублей с... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T00:39:00+03:00
2025-01-01T06:01:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Госпошлина за регистрацию расторжения брака в России с 1 января выросла в 7,7 раза – теперь при разводе придется заплатить 5 тысяч рублей вместо 650 рублей с каждого из супругов. При этом госпошлина за регистрацию брака остается без изменений – она составляет 350 рублей. С 1 января вырастет и ряд других обязательных платежей. Госпошлина за выдачу аттестата, свидетельства или иного подтверждающего уровень квалификации документа либо его дубликата взамен утерянного повышается до 2 тысяч рублей с 1300 рублей, внесение в них изменений – до 500 рублей с 350 рублей, выдачу дубликата – до 2 тысяч рублей с 1300 рублей. За смену имени госпошлина составит 5 тысяч рублей вместо 1600 рублей. За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, пошлина повышается до 700 с 650 рублей. При повторной выдаче свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния пошлина повышается до 500 с 350 рублей. Пошлина за выдачу физлицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов увеличивается до 350 с 200 рублей. Кроме того, увеличиваются госпошлины за регистрацию прав на недвижимость. Фиксированные размеры госпошлин повышаются вдвое – до 4 тысяч рублей для физлиц и 44 тысяч рублей для организаций при сделках с недвижимостью, кадастровая стоимость которой не определена или не превышает 20 миллионов и 22 миллионов рублей соответственно. Если стоимость недвижимости превышает эти пороговые значения, то пошлина для физлиц составит 0,02 процента кадастровой стоимости, но не менее 0,02 процента цены сделки, являющейся основанием перехода права собственности на нее, и не более 500 тысяч рублей, а для организаций — 0,2 процента кадастровой стоимости, но не менее 0,2 процента цены сделки и не более 1 миллиона рублей. Для религиозных организаций одного вероисповедания, заключивших между собой договор пожертвования недвижимого имущества религиозного назначения, пошлина сохраняется на уровне 2 тысяч рублей независимо от его стоимости.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Госпошлина за регистрацию расторжения брака в России выросла в 7,7 раза

Госпошлина за регистрацию расторжения брака выросла до пяти тысяч рублей

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Госпошлина за регистрацию расторжения брака в России с 1 января выросла в 7,7 раза – теперь при разводе придется заплатить 5 тысяч рублей вместо 650 рублей с каждого из супругов.
При этом госпошлина за регистрацию брака остается без изменений – она составляет 350 рублей.
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С 1 января вырастет и ряд других обязательных платежей. Госпошлина за выдачу аттестата, свидетельства или иного подтверждающего уровень квалификации документа либо его дубликата взамен утерянного повышается до 2 тысяч рублей с 1300 рублей, внесение в них изменений – до 500 рублей с 350 рублей, выдачу дубликата – до 2 тысяч рублей с 1300 рублей.
За смену имени госпошлина составит 5 тысяч рублей вместо 1600 рублей. За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, пошлина повышается до 700 с 650 рублей. При повторной выдаче свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния пошлина повышается до 500 с 350 рублей. Пошлина за выдачу физлицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов увеличивается до 350 с 200 рублей.
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Кроме того, увеличиваются госпошлины за регистрацию прав на недвижимость. Фиксированные размеры госпошлин повышаются вдвое – до 4 тысяч рублей для физлиц и 44 тысяч рублей для организаций при сделках с недвижимостью, кадастровая стоимость которой не определена или не превышает 20 миллионов и 22 миллионов рублей соответственно.
Если стоимость недвижимости превышает эти пороговые значения, то пошлина для физлиц составит 0,02 процента кадастровой стоимости, но не менее 0,02 процента цены сделки, являющейся основанием перехода права собственности на нее, и не более 500 тысяч рублей, а для организаций — 0,2 процента кадастровой стоимости, но не менее 0,2 процента цены сделки и не более 1 миллиона рублей.
Для религиозных организаций одного вероисповедания, заключивших между собой договор пожертвования недвижимого имущества религиозного назначения, пошлина сохраняется на уровне 2 тысяч рублей независимо от его стоимости.
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