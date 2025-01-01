https://ria.ru/20250101/gosavtoinspektsiya-1991867625.html

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости употребления алкоголя за рулем

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости употребления алкоголя за рулем - РИА Новости, 01.01.2025

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости употребления алкоголя за рулем

В праздничные дни контроль за трезвостью водителей проводится в усиленном режиме, сообщает Госавтоинспекция МВД России. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T09:00:00+03:00

2025-01-01T09:00:00+03:00

2025-01-01T09:00:00+03:00

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авто

дороги

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В праздничные дни контроль за трезвостью водителей проводится в усиленном режиме, сообщает Госавтоинспекция МВД России.В новогодние каникулы инспекторы дорожно-патрульной службы проводят массовые проверки и специальные профилактические мероприятия для выявления и исключения из дорожного движения водителей, которые рискнули сесть за руль после употребления алкоголя. Одними из главных точек для такой работы станут места массовых гуляний, в том числе территории перед площадями, у торгово-развлекательных центров, вблизи катков, парков и других мест, где запланировано проведение праздничных событий.В 2024 году в России отмечалась тенденция к сокращению количества ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. За 11 месяцев 2024 года зафиксировано немногим более 10 тысяч таких автоаварий, что на 8,5% ниже, чем годом ранее. Число погибших снизилось на 8,8% и составило 2,8 тысячи человек, раненых – на 9,7%, всего пострадали в таких ДТП 12,5 тысячи россиян разного возраста.Пьянство за рулем в 2025 году, как и в предыдущие периоды, останется в центре внимания как сотрудников Госавтоинспекции, так и общественности."Соблазн сесть пьяным за руль у некоторых недобросовестных водителей в праздничные дни усиливается. Госавтоинспекция просит обратить внимание, что в праздники, как и в любое другое время, никаких послаблений к нетрезвым водителям нет и не будет. Нахождение за рулем в состоянии опьянения категорически недопустимо. На этот период лучше отказаться от передвижения на автомобиле, если не уверены, что управлять транспортным средством водитель будет исключительно в трезвом состоянии", – говорит замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.В большинстве российских регионов гражданские активисты в праздничные и выходные дни добровольно выходят на патрулирование дорог, оперативно сообщая в Госавтоинспекцию о водителях, ведущих себя неадекватно. Для того, чтобы оперативно сообщить о нарушениях, достаточно зафиксировать государственные номера автомобиля, водитель которого очевидно находится в состоянии опьянения.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме употребления алкоголя за рулем. Своевременно сообщайте о таких фактах в полицию.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20241228/gosavtoinspektsiya-1989770365.html

https://ria.ru/20241225/gosavtoinspektsiya-1989687604.html

https://ria.ru/20240923/gosavtoinspektsiya-1973126155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, авто, дороги