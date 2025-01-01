https://ria.ru/20250101/biryukov-1992234029.html

Все системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно

Все системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно - РИА Новости, 01.01.2025

Все системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно

Все системы жизнеобеспечения столицы в новогоднюю ночь работали в штатном режиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T14:52:00+03:00

2025-01-01T14:52:00+03:00

2025-01-01T14:52:00+03:00

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московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения столицы в новогоднюю ночь работали в штатном режиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Все системы жизнеобеспечения столицы в новогоднюю ночь функционировали штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что повсеместно ведутся работы по очистке от снега дорог, улиц и дворов. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Для уборки города задействовано необходимое количество техники и бригад ручной уборки, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся циклы работ по сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что до конца суток в столичном регионе прогнозируются снег с дождем и усиление ветра до 17 метров в секунду. Такие погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Он призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улицах и тротуарах, водителей – соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20241231/tsiklon-1992159101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), новый год