Все системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно
Бирюков: все системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб расчищают тротуар во время снегопада на Зубовском бульваре в Москве
Сотрудники коммунальных служб расчищают тротуар во время снегопада на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения столицы в новогоднюю ночь работали в штатном режиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Все системы жизнеобеспечения столицы в новогоднюю ночь функционировали штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что повсеместно ведутся работы по очистке от снега дорог, улиц и дворов. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Для уборки города задействовано необходимое количество техники и бригад ручной уборки, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся циклы работ по сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что до конца суток в столичном регионе прогнозируются снег с дождем и усиление ветра до 17 метров в секунду. Такие погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Он призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улицах и тротуарах, водителей – соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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