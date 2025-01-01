https://ria.ru/20250101/bilety-1992207899.html

Билеты в ряд дворцов и музеев Стамбула подорожали для иностранцев

Билеты в ряд дворцов и музеев Стамбула подорожали для иностранцев - РИА Новости, 01.01.2025

Билеты в ряд дворцов и музеев Стамбула подорожали для иностранцев

Билеты в ряд дворцов и музеев Стамбула выросли в цене для иностранцев с 1 января, вход во дворец Топкапы стоит уже 2 тысячи лир (57 долларов), сообщили РИА... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T07:32:00+03:00

2025-01-01T07:32:00+03:00

2025-01-01T07:32:00+03:00

туризм

стамбул

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СТАМБУЛ, 1 янв - РИА Новости. Билеты в ряд дворцов и музеев Стамбула выросли в цене для иностранцев с 1 января, вход во дворец Топкапы стоит уже 2 тысячи лир (57 долларов), сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров Турции. Согласно обновленному прейскуранту, повышаются расценки на посещение дворцов, музеев и других объектов, находящихся в подчинении Управления национальных дворцов. Комбинированный билет, позволяющий посетить главный дворец Османской империи Топкапы, а также гарем и церковь Святой Ирины, будет стоить 2 тысячи лир вместо нынешних 1,7 тысячи. Местным жителям такой билет обойдется в почти в шесть раз дешевле - 350 лир. Также подорожает в полтора раза до 1,5 тысяч лир (4,5 тысячи рублей) билет в музей Долмабахче, для граждан Турции он будет стоить 200 лир. За 2,2 тысячи лир туристы смогут приобрести билет Fast track для тех, кто не желает стоять в очередях. Иностранцам предлагается за 2,5 тысячи лир комплексный билет, позволяющий посетить и Долмабахче, и все многочисленные дворцы в европейской и азиатской частях Стамбула (за исключением Топкапы). Билеты во все дворцы, кроме Топкапы, можно приобрести онлайн, однако российскими картами оплата невозможна. С января 2024 года платный вход был введен в мечети Айя-София, на данный момент билеты стоят от 30 евро. Также в евро установлена стоимость посещения ряда популярных достопримечательностей города - Галатской башни (30 евро), Девичьей башни (27 евро) и других. С июля 2024 года в Топкапы запущены ночные экскурсии, визит обойдется в 5 тысяч лир (141 доллар согласно нынешнему курсу) для иностранных туристов, о повышении цен пока не сообщалось. Билеты на данный момент можно приобрести только в кассе дворца, а для иностранцев, имеющих вид на жительство в Турции, скидок не предусмотрено. Посещающие Стамбул туристы могут осмотреть ряд достопримечательностей, вход в которые остается бесплатным - многочисленные исторические рынки, мечети и церкви, цистерны и иные объекты, представляющие интерес.

https://ria.ru/20241217/otdykh-1989580599.html

https://ria.ru/20241219/ator-1990043200.html

https://ria.ru/20241216/atory-1989359671.html

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стамбул, турция