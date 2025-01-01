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Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.01.2025
Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T18:10:00+03:00
2025-01-01T18:10:00+03:00
2025-01-01T18:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. "Первого января текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в среду министерство сообщало об уничтожении с 12.00 до 13.30 мск двух вражеских беспилотников над территориями Курской и Белгородской областей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО уничтожили 2 дрона ВСУ над территорией Белгородской области