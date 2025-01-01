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Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:10 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/bespilotniki-1992255985.html
Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.01.2025
Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T18:10:00+03:00
2025-01-01T18:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. "Первого января текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в среду министерство сообщало об уничтожении с 12.00 до 13.30 мск двух вражеских беспилотников над территориями Курской и Белгородской областей.
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белгородская область
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО уничтожили 2 дрона ВСУ над территорией Белгородской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
«
"Первого января текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее в среду министерство сообщало об уничтожении с 12.00 до 13.30 мск двух вражеских беспилотников над территориями Курской и Белгородской областей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
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