https://ria.ru/20250101/bespilotniki-1992255985.html

Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.01.2025

Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T18:10:00+03:00

2025-01-01T18:10:00+03:00

2025-01-01T18:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

беспилотники

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. "Первого января текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в среду министерство сообщало об уничтожении с 12.00 до 13.30 мск двух вражеских беспилотников над территориями Курской и Белгородской областей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники