https://ria.ru/20250101/bespilotniki-1992235875.html

Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника

Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.01.2025

Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО с 12.00 до 13.30 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:08:00+03:00

2025-01-01T15:08:00+03:00

2025-01-01T15:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 12.00 до 13.30 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. "Первого января текущего года в период с 12.00 до 13.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении. Ранее в среду министерство сообщало об уничтожении в течение ночи одного вражеского беспилотника над Курской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины