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Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.01.2025
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО с 12.00 до 13.30 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:08:00+03:00
2025-01-01T15:08:00+03:00
2025-01-01T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 12.00 до 13.30 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. "Первого января текущего года в период с 12.00 до 13.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении. Ранее в среду министерство сообщало об уничтожении в течение ночи одного вражеского беспилотника над Курской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями