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Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 01.01.2025 (обновлено: 15:10 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/bespilotniki-1992235875.html
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.01.2025
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО с 12.00 до 13.30 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:08:00+03:00
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специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 12.00 до 13.30 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. "Первого января текущего года в период с 12.00 до 13.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении. Ранее в среду министерство сообщало об уничтожении в течение ночи одного вражеского беспилотника над Курской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 12.00 до 13.30 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ.
«
"Первого января текущего года в период с 12.00 до 13.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Ранее в среду министерство сообщало об уничтожении в течение ночи одного вражеского беспилотника над Курской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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