В США обвинили Зеленского в растрате американской помощи
Hill: Зеленский должен нести ответственность за коррупцию и растрату помощи CША
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо в новой статье заявил, что Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и растрату американской военной помощи.
"Позор Америки заключается в том, что США безрассудно расширили НАТО до границ России, а затем, после того как Россия дала отпор, способствовали и финансировали цинично недобросовестный менеджмент правительства Зеленского, что войдет в историю как один из величайших примеров растраты и воровства западной помощи", - пишет Дюрсо.
Он отмечает, что весь масштаб коррупции, растрат и неэффективного управления может быть раскрыт только посредством независимых расследований после окончания конфликта.
"Правительство Зеленского использует войну, чтобы подавить репортажи СМИ, которые осмеливаются подвергать сомнению то, как Украина тратит деньги наших налогоплательщиков. Тем не менее, многие храбрые украинские журналисты и офицеры разоблачили скандалы с завышенными ценами, некачественным оборудованием и хищениями на высших уровнях администрации Владимира Зеленского. Они рисковали быть названными российскими диверсантами или отправленными на верную смерть на передовой за сообщение правды", - пишет колумнист авторитетной газеты.
В понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву, следовало из его опубликованного заявления. Как отметит президент США, 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку новых вооружений для последующей поставки Киеву.
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