https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992195393.html

В США обвинили Зеленского в растрате американской помощи

В США обвинили Зеленского в растрате американской помощи - РИА Новости, 31.12.2024

В США обвинили Зеленского в растрате американской помощи

Колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо в новой статье заявил, что Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T22:54:00+03:00

2024-12-31T22:54:00+03:00

2024-12-31T22:54:00+03:00

в мире

сша

россия

киев

владимир зеленский

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg

ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо в новой статье заявил, что Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и растрату американской военной помощи. "Позор Америки заключается в том, что США безрассудно расширили НАТО до границ России, а затем, после того как Россия дала отпор, способствовали и финансировали цинично недобросовестный менеджмент правительства Зеленского, что войдет в историю как один из величайших примеров растраты и воровства западной помощи", - пишет Дюрсо. Он отмечает, что весь масштаб коррупции, растрат и неэффективного управления может быть раскрыт только посредством независимых расследований после окончания конфликта. "Правительство Зеленского использует войну, чтобы подавить репортажи СМИ, которые осмеливаются подвергать сомнению то, как Украина тратит деньги наших налогоплательщиков. Тем не менее, многие храбрые украинские журналисты и офицеры разоблачили скандалы с завышенными ценами, некачественным оборудованием и хищениями на высших уровнях администрации Владимира Зеленского. Они рисковали быть названными российскими диверсантами или отправленными на верную смерть на передовой за сообщение правды", - пишет колумнист авторитетной газеты. В понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву, следовало из его опубликованного заявления. Как отметит президент США, 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку новых вооружений для последующей поставки Киеву.

https://ria.ru/20241231/lafonten-1992154241.html

https://ria.ru/20241230/korrputsiya-1992076965.html

сша

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, джо байден, нато