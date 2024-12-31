Рейтинг@Mail.ru
В США обвинили Зеленского в растрате американской помощи - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992195393.html
В США обвинили Зеленского в растрате американской помощи
В США обвинили Зеленского в растрате американской помощи - РИА Новости, 31.12.2024
В США обвинили Зеленского в растрате американской помощи
Колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо в новой статье заявил, что Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T22:54:00+03:00
2024-12-31T22:54:00+03:00
в мире
сша
россия
киев
владимир зеленский
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо в новой статье заявил, что Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и растрату американской военной помощи. "Позор Америки заключается в том, что США безрассудно расширили НАТО до границ России, а затем, после того как Россия дала отпор, способствовали и финансировали цинично недобросовестный менеджмент правительства Зеленского, что войдет в историю как один из величайших примеров растраты и воровства западной помощи", - пишет Дюрсо. Он отмечает, что весь масштаб коррупции, растрат и неэффективного управления может быть раскрыт только посредством независимых расследований после окончания конфликта. "Правительство Зеленского использует войну, чтобы подавить репортажи СМИ, которые осмеливаются подвергать сомнению то, как Украина тратит деньги наших налогоплательщиков. Тем не менее, многие храбрые украинские журналисты и офицеры разоблачили скандалы с завышенными ценами, некачественным оборудованием и хищениями на высших уровнях администрации Владимира Зеленского. Они рисковали быть названными российскими диверсантами или отправленными на верную смерть на передовой за сообщение правды", - пишет колумнист авторитетной газеты. В понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву, следовало из его опубликованного заявления. Как отметит президент США, 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку новых вооружений для последующей поставки Киеву.
https://ria.ru/20241231/lafonten-1992154241.html
https://ria.ru/20241230/korrputsiya-1992076965.html
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a2f76ae35be5ce71a4e9ecdac88bca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, джо байден, нато
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
В США обвинили Зеленского в растрате американской помощи

Hill: Зеленский должен нести ответственность за коррупцию и растрату помощи CША

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо в новой статье заявил, что Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и растрату американской военной помощи.
"Позор Америки заключается в том, что США безрассудно расширили НАТО до границ России, а затем, после того как Россия дала отпор, способствовали и финансировали цинично недобросовестный менеджмент правительства Зеленского, что войдет в историю как один из величайших примеров растраты и воровства западной помощи", - пишет Дюрсо.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"Коррупция безгранична". В Германии признали неудобную правду об Украине
Вчера, 13:15
Он отмечает, что весь масштаб коррупции, растрат и неэффективного управления может быть раскрыт только посредством независимых расследований после окончания конфликта.
"Правительство Зеленского использует войну, чтобы подавить репортажи СМИ, которые осмеливаются подвергать сомнению то, как Украина тратит деньги наших налогоплательщиков. Тем не менее, многие храбрые украинские журналисты и офицеры разоблачили скандалы с завышенными ценами, некачественным оборудованием и хищениями на высших уровнях администрации Владимира Зеленского. Они рисковали быть названными российскими диверсантами или отправленными на верную смерть на передовой за сообщение правды", - пишет колумнист авторитетной газеты.
В понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву, следовало из его опубликованного заявления. Как отметит президент США, 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку новых вооружений для последующей поставки Киеву.
Харьков - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
"Тринадцать роллс-ройсов". На Западе ужаснулись объему коррупции на Украине
30 декабря 2024, 15:26
 
В миреСШАРоссияКиевВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала