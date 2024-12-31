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"В течение месяца": украинцев предупредили о страшном решении Зеленского - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992169467.html
"В течение месяца": украинцев предупредили о страшном решении Зеленского
"В течение месяца": украинцев предупредили о страшном решении Зеленского - РИА Новости, 31.12.2024
"В течение месяца": украинцев предупредили о страшном решении Зеленского
Владимир Зеленский якобы собирается снизить мобилизационный возраст на Украине в течение месяца, утверждает ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T16:02:00+03:00
2024-12-31T16:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
чей боуз
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский якобы собирается снизить мобилизационный возраст на Украине в течение месяца, утверждает ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский в течение месяца снизит призывной возраст до 18 лет. С Новым годом, Украина", — написал он.Ранее советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что власти Украины в начале 2025 года будут вынуждены снизить возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления со стороны США и возможного сокращения западной помощи.Как отмечал президент России Владимир Путин на расширенном заседание коллегии Минобороны, возможное снижение призывного возраста на Украине не поменяет ситуацию на поле боя. По его словам, такое решение станет очередным преступлением киевского режима против собственного народа.Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти туда лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" станет число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, чей боуз, владимир путин, верховная рада украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Россия
"В течение месяца": украинцев предупредили о страшном решении Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский может снизить мобилизационный возраст в течение месяца

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский якобы собирается снизить мобилизационный возраст на Украине в течение месяца, утверждает ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«
"Зеленский в течение месяца снизит призывной возраст до 18 лет. С Новым годом, Украина", — написал он.
Ранее советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что власти Украины в начале 2025 года будут вынуждены снизить возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления со стороны США и возможного сокращения западной помощи.
Как отмечал президент России Владимир Путин на расширенном заседание коллегии Минобороны, возможное снижение призывного возраста на Украине не поменяет ситуацию на поле боя. По его словам, такое решение станет очередным преступлением киевского режима против собственного народа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти туда лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" станет число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЧей БоузВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныРоссия
 
 
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