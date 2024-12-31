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"Закончится 20 января". На Западе отреагировали на слова Зеленского о США - РИА Новости, 31.12.2024
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09:27 31.12.2024 (обновлено: 15:34 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992133008.html
"Закончится 20 января". На Западе отреагировали на слова Зеленского о США
"Закончится 20 января". На Западе отреагировали на слова Зеленского о США - РИА Новости, 31.12.2024
"Закончится 20 января". На Западе отреагировали на слова Зеленского о США
Пользователи социальной сети X активно обсуждают благодарность Владимира Зеленского США за помощь в размере почти 2,5 миллиарда долларов. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:27:00+03:00
2024-12-31T15:34:00+03:00
в мире
сша
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джо байден
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают благодарность Владимира Зеленского США за помощь в размере почти 2,5 миллиарда долларов."Это безобразие закончится 20 января", — пожаловался юзер @TrumpsHurricane."Мы вас, психопата, не поддерживаем. Уверена, что вы шантажируете Байдена и крадете наши деньги", — возмутилась @LindaG_RN."Надеюсь, что с приходом Трампа к власти 20 января этот парад щедрости остановится. США нужно сконцентрироваться на восстановлении своего юга после двух разрушительных ураганов, а не на вашей войне", — указал @Steve_in_gear."Вся эта помощь Украине, идущая вразрез с желанием людей, преступна", — отметил @Manic_Doge."Скоро этот развод на деньги подойдет к концу", — резюмировал @Darksideleader2.Накануне действующий президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву, следует из его заявления, опубликованного на сайте Белого дома. Кроме того, он отметил, что Пентагон находится в процессе передачи Киеву "сотен тысяч" артиллерийских боеприпасов и тысяч ракет.Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что американский лидер Байден "с блеском" может отчитаться о выплатах на поддержку режима Владимира Зеленского, которые нанесли ущерб американским налогоплательщикам, но не помогли Киеву нанести стратегическое поражение России в прокси-войне Запада. Депутат напомнил, что Вашингтон полностью использовал средства, выделенные в 2024 году американским конгрессом Украине, а общий объем военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов при Джо Байдене, по данным Пентагона, превысил 65 миллиардов долларов.Кроме того, американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом всех времен за "одно из величайших ограблений" США. Таким образом Маск отреагировал на пост пользователя в социальной сети X, который прокомментировал выделение США 2,5 миллиарда долларов Украине, заявив, что Зеленский "провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен".
https://ria.ru/20241230/porazhenie-1992079758.html
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в мире, сша, украина, киев, джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша, госдума рф, илон маск
В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Госдума РФ, Илон Маск

"Закончится 20 января". На Западе отреагировали на слова Зеленского о США

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают благодарность Владимира Зеленского США за помощь в размере почти 2,5 миллиарда долларов.
«
"Это безобразие закончится 20 января", — пожаловался юзер @TrumpsHurricane.
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"Мы вас, психопата, не поддерживаем. Уверена, что вы шантажируете Байдена и крадете наши деньги", — возмутилась @LindaG_RN.
"Надеюсь, что с приходом Трампа к власти 20 января этот парад щедрости остановится. США нужно сконцентрироваться на восстановлении своего юга после двух разрушительных ураганов, а не на вашей войне", — указал @Steve_in_gear.
"Вся эта помощь Украине, идущая вразрез с желанием людей, преступна", — отметил @Manic_Doge.
«
"Скоро этот развод на деньги подойдет к концу", — резюмировал @Darksideleader2.
Накануне действующий президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву, следует из его заявления, опубликованного на сайте Белого дома. Кроме того, он отметил, что Пентагон находится в процессе передачи Киеву "сотен тысяч" артиллерийских боеприпасов и тысяч ракет.
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что американский лидер Байден "с блеском" может отчитаться о выплатах на поддержку режима Владимира Зеленского, которые нанесли ущерб американским налогоплательщикам, но не помогли Киеву нанести стратегическое поражение России в прокси-войне Запада. Депутат напомнил, что Вашингтон полностью использовал средства, выделенные в 2024 году американским конгрессом Украине, а общий объем военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов при Джо Байдене, по данным Пентагона, превысил 65 миллиардов долларов.
Кроме того, американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом всех времен за "одно из величайших ограблений" США. Таким образом Маск отреагировал на пост пользователя в социальной сети X, который прокомментировал выделение США 2,5 миллиарда долларов Украине, заявив, что Зеленский "провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен".
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