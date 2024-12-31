В Германии назвали единственный сценарий для Зеленского при Трампе
Welt: у Зеленского остался один выход в виде переговоров с отказом от территорий
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине в 2025 году, оставив главе киевского режима Владимиру Зеленскому только один вариант — отказ от территорий, пишет немецкая газета Die Welt.
«
"Дональд Трамп хочет положить конец войне <…> в 2025 году. Но Украина значительно ослаблена в военном отношении: падает моральный дух войск и растет количество дезертиров. Для президента Зеленского в переговорах остается только один сценарий, который будет иметь существенные последствия для Германии", — говорится в материале.
Единственным сценарием, по мнению автора материала, станет вынужденный отказ Киева от территорий ради прекращения огня.
По данным издания, требование Трампа увеличить европейские расходы на оборону будут напрямую связаны с дальнейшей поддержкой Украины со стороны Вашингтона, но ЕС пока не продемонстрировал рвения принимать требуемые меры.
"В то же время западный альянс до сих пор не продемонстрировал готовности наращивать военную поддержку Украины до такой степени, что фундаментальный поворот представляется реалистичным", — отмечает автор.
Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Ранее издание Financial Times сообщало, что команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до пяти процентов ВВП.
Трамп также неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
"Во всех сценариях". Трамп получил неожиданный совет по России
28 декабря, 08:49