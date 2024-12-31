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Все российские танки оснащаются защитой от дронов, сообщил УВЗ - РИА Новости, 31.12.2024
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06:05 31.12.2024 (обновлено: 06:07 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/zaschita-1992125705.html
Все российские танки оснащаются защитой от дронов, сообщил УВЗ
Все российские танки оснащаются защитой от дронов, сообщил УВЗ - РИА Новости, 31.12.2024
Все российские танки оснащаются защитой от дронов, сообщил УВЗ
Все российские танки оснащаются защитой от дронов, такое изменение их конструкция получила по результатам опыта специальной военной операции, сообщили... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T06:05:00+03:00
2024-12-31T06:07:00+03:00
безопасность
технологии
александр потапов
уралвагонзавод
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Все российские танки оснащаются защитой от дронов, такое изменение их конструкция получила по результатам опыта специальной военной операции, сообщили журналистам в пресс-службе "Уралвагонзавода". "С началом СВО в конструкцию танков было внесено свыше сотни изменений. Например, все машины оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой. Дополнительную защиту получили корма, двигатель и моторно-трансмиссионный отсек танков", - говорится в сообщении. Также на технику ставятся средства снижения заметности, системы РЭБ для противодействия дронам, добавили в пресс-службе. По словам гендиректора "Уралвагонзавода" Александра Потапова, которые приводит пресс-служба, танк образца начала 2022 года и танк конца 2024 года можно считать двумя разными боевыми машинами. "Например, если говорить про систему защиты, то она не предполагала многих вызовов, с которыми мы столкнулись буквально с первых дней СВО. Мгновенно были приняты соответствующие доработки, конструкторы трудились и днем, и ночью, а заводчане оперативно вносили изменения в изделия, который уже стояли на сборке в цехе. Этот кропотливый и ответственный труд заводчан отмечен восьмой государственной наградой – орденом "За трудовую доблесть", – сказал Потапов.
https://ria.ru/20241225/tanki-1991121383.html
https://ria.ru/20241028/tank-1980425437.html
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безопасность, технологии, александр потапов, уралвагонзавод
Безопасность, Технологии, Александр Потапов, Уралвагонзавод
Все российские танки оснащаются защитой от дронов, сообщил УВЗ

"Уралвагонзавод": все российские танки оснащаются защитой от дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Все российские танки оснащаются защитой от дронов, такое изменение их конструкция получила по результатам опыта специальной военной операции, сообщили журналистам в пресс-службе "Уралвагонзавода".
"С началом СВО в конструкцию танков было внесено свыше сотни изменений. Например, все машины оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой. Дополнительную защиту получили корма, двигатель и моторно-трансмиссионный отсек танков", - говорится в сообщении.
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Также на технику ставятся средства снижения заметности, системы РЭБ для противодействия дронам, добавили в пресс-службе.
По словам гендиректора "Уралвагонзавода" Александра Потапова, которые приводит пресс-служба, танк образца начала 2022 года и танк конца 2024 года можно считать двумя разными боевыми машинами.
"Например, если говорить про систему защиты, то она не предполагала многих вызовов, с которыми мы столкнулись буквально с первых дней СВО. Мгновенно были приняты соответствующие доработки, конструкторы трудились и днем, и ночью, а заводчане оперативно вносили изменения в изделия, который уже стояли на сборке в цехе. Этот кропотливый и ответственный труд заводчан отмечен восьмой государственной наградой – орденом "За трудовую доблесть", – сказал Потапов.
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БезопасностьТехнологииАлександр ПотаповУралвагонзавод
 
 
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