https://ria.ru/20241231/zakon-1992191300.html

Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации

Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации - РИА Новости, 31.12.2024

Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации

Владимир Зеленский подписал во вторник закон о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданам Украины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T21:21:00+03:00

2024-12-31T21:21:00+03:00

2024-12-31T21:21:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал во вторник закон о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданам Украины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, следует из документа, опубликованного на сайте Верховной рады. Во вторник Зеленский подписал закон №12104 "О внесении изменений в часть третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно уточнения основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации женщинам и мужчинам, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях", говорится на сайте Рады. Закон также распространяется на бывших военнопленных. Как сообщал в ноябре украинский парламентарий Алексей Гончаренко*, Рада проголосовала за законопроект об отсрочке военнослужащим, у которых в ходе боевых действий погибли или пропали без вести неполнородные родственники.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России

https://ria.ru/20241231/ukhod-1992118799.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины