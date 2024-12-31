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Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации
Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации - РИА Новости, 31.12.2024
Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации
Владимир Зеленский подписал во вторник закон о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданам Украины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T21:21:00+03:00
2024-12-31T21:21:00+03:00
2024-12-31T21:21:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал во вторник закон о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданам Украины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, следует из документа, опубликованного на сайте Верховной рады. Во вторник Зеленский подписал закон №12104 "О внесении изменений в часть третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно уточнения основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации женщинам и мужчинам, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях", говорится на сайте Рады. Закон также распространяется на бывших военнопленных. Как сообщал в ноябре украинский парламентарий Алексей Гончаренко*, Рада проголосовала за законопроект об отсрочке военнослужащим, у которых в ходе боевых действий погибли или пропали без вести неполнородные родственники.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации
Зеленский подписал закон об отсрочке от призыва родственникам погибших на СВО