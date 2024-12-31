https://ria.ru/20241231/zakazy-1992123850.html

Раскрыто, что россияне чаще всего заказывают перед Новым годом

Раскрыто, что россияне чаще всего заказывают перед Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024

Раскрыто, что россияне чаще всего заказывают перед Новым годом

Россияне в преддверии новогодних праздников стали чаще заказывать аквариумы, двери, швейную фурнитуру, фототовары и фототехнику, сообщил РИА Новости заместитель РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T05:05:00+03:00

2024-12-31T05:05:00+03:00

2024-12-31T05:05:00+03:00

гк "деловые линии"

новый год

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников стали чаще заказывать аквариумы, двери, швейную фурнитуру, фототовары и фототехнику, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев. "Что касается доставки грузов на склады маркетплейсов, в этом году в топ категорий товаров по-прежнему входят одежда, инструменты, хозтовары, аксессуары, косметика и предметы гигиены. Однако перед праздниками можем отметить рост числа перевозок в данном сегменте таких грузов, как аквариумы – на 600% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, двери – на 100%, швейная фурнитура – на 67%, фототовары и фототехника – на 63%", - сказал Хрущалев. По его словам, в прошлом году в число самых популярных товаров по приросту доставок на склады онлайн-площадок перед Новым годом входили фототовары и фототехника, музыкальное оборудование, товары народного потребления, ювелирные изделия, чай, кофе. Хрущалев добавил, что в целом в преддверии праздников среди основных категорий отправляемых товаров можно выделить запчасти, промышленное оборудование и комплектующие.

https://ria.ru/20241231/dengi-1992121779.html

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гк "деловые линии", новый год