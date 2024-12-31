Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, что россияне чаще всего заказывают перед Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:05 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/zakazy-1992123850.html
Раскрыто, что россияне чаще всего заказывают перед Новым годом
Раскрыто, что россияне чаще всего заказывают перед Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
Раскрыто, что россияне чаще всего заказывают перед Новым годом
Россияне в преддверии новогодних праздников стали чаще заказывать аквариумы, двери, швейную фурнитуру, фототовары и фототехнику, сообщил РИА Новости заместитель РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T05:05:00+03:00
2024-12-31T05:05:00+03:00
гк "деловые линии"
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805344827_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_2a758ef62a032267b19afcbda98cfd7f.jpg
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников стали чаще заказывать аквариумы, двери, швейную фурнитуру, фототовары и фототехнику, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев. "Что касается доставки грузов на склады маркетплейсов, в этом году в топ категорий товаров по-прежнему входят одежда, инструменты, хозтовары, аксессуары, косметика и предметы гигиены. Однако перед праздниками можем отметить рост числа перевозок в данном сегменте таких грузов, как аквариумы – на 600% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, двери – на 100%, швейная фурнитура – на 67%, фототовары и фототехника – на 63%", - сказал Хрущалев. По его словам, в прошлом году в число самых популярных товаров по приросту доставок на склады онлайн-площадок перед Новым годом входили фототовары и фототехника, музыкальное оборудование, товары народного потребления, ювелирные изделия, чай, кофе. Хрущалев добавил, что в целом в преддверии праздников среди основных категорий отправляемых товаров можно выделить запчасти, промышленное оборудование и комплектующие.
https://ria.ru/20241231/dengi-1992121779.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805344827_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_81843d9420cf461f3130250e9fc68cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гк "деловые линии", новый год
ГК "Деловые Линии", Новый год
Раскрыто, что россияне чаще всего заказывают перед Новым годом

ГК "Деловые Линии": россияне перед Новым годом чаще заказывают аквариумы и двери

© Pixabay / Irina_kukutsКотенок играет с рыбками в аквариуме
Котенок играет с рыбками в аквариуме - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Pixabay / Irina_kukuts
Котенок играет с рыбками в аквариуме . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников стали чаще заказывать аквариумы, двери, швейную фурнитуру, фототовары и фототехнику, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев.
"Что касается доставки грузов на склады маркетплейсов, в этом году в топ категорий товаров по-прежнему входят одежда, инструменты, хозтовары, аксессуары, косметика и предметы гигиены. Однако перед праздниками можем отметить рост числа перевозок в данном сегменте таких грузов, как аквариумы – на 600% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, двери – на 100%, швейная фурнитура – на 67%, фототовары и фототехника – на 63%", - сказал Хрущалев.
По его словам, в прошлом году в число самых популярных товаров по приросту доставок на склады онлайн-площадок перед Новым годом входили фототовары и фототехника, музыкальное оборудование, товары народного потребления, ювелирные изделия, чай, кофе.
Хрущалев добавил, что в целом в преддверии праздников среди основных категорий отправляемых товаров можно выделить запчасти, промышленное оборудование и комплектующие.
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Исследование показало, на что тратят деньги россияне в Новый Год
03:17
 
ГК "Деловые Линии"Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала