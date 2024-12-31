На Украине задержали Санта-Клауса, пишут СМИ
"Страна.ua": на Украине сотрудники ТЦК задержали Санта-Клауса
© соцсетиСотрудники ТЦК в Харькове задержали Санта-Клауса
© соцсети
Сотрудники ТЦК в Харькове задержали Санта-Клауса
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На Украине сотрудники ТЦК задержали Санта-Клауса, пишет Telegram-канал "Страна.ua".
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"Паблики пишут, что на кадрах — задержание Санта-Клауса ТЦК в Харькове", — говорится в публикации.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.