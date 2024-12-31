Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали Санта-Клауса, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/zaderzhanie-1992164172.html
На Украине задержали Санта-Клауса, пишут СМИ
На Украине задержали Санта-Клауса, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2024
На Украине задержали Санта-Клауса, пишут СМИ
На Украине сотрудники ТЦК задержали Санта-Клауса, пишет Telegram-канал "Страна.ua". РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:11:00+03:00
2024-12-31T15:11:00+03:00
в мире
украина
санта-клаус
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992162421_0:172:501:454_1920x0_80_0_0_cdf2c3e584b3e028a04c2d9c74b32843.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На Украине сотрудники ТЦК задержали Санта-Клауса, пишет Telegram-канал "Страна.ua"."Паблики пишут, что на кадрах — задержание Санта-Клауса ТЦК в Харькове", — говорится в публикации.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241231/ft-1992144032.html
https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992133008.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992162421_0:109:501:485_1920x0_80_0_0_733bdfdd367361faf65bc05a03318ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, санта-клаус, страна.ua
В мире, Украина, Санта-Клаус, Страна.ua
На Украине задержали Санта-Клауса, пишут СМИ

"Страна.ua": на Украине сотрудники ТЦК задержали Санта-Клауса

© соцсетиСотрудники ТЦК в Харькове задержали Санта-Клауса
Сотрудники ТЦК в Харькове задержали Санта-Клауса - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© соцсети
Сотрудники ТЦК в Харькове задержали Санта-Клауса
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На Украине сотрудники ТЦК задержали Санта-Клауса, пишет Telegram-канал "Страна.ua".
«
"Паблики пишут, что на кадрах — задержание Санта-Клауса ТЦК в Харькове", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"Зеленский согласится". СМИ раскрыли, что произойдет с Украиной в 2025 году
11:37
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"Закончится 20 января". На Западе отреагировали на слова Зеленского о США
09:27
 
В миреУкраинаСанта-КлаусСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала