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В Ингушетии задержали мужчину, укравшего деньги для операции ребенку - РИА Новости, 31.12.2024
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01:11 31.12.2024 (обновлено: 10:00 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/zaderzhanie-1992118977.html
В Ингушетии задержали мужчину, укравшего деньги для операции ребенку
В Ингушетии задержали мужчину, укравшего деньги для операции ребенку - РИА Новости, 31.12.2024
В Ингушетии задержали мужчину, укравшего деньги для операции ребенку
Дагестанские полицейские задержали в Ингушетии мужчину, который на рынке в Махачкале украл сумку с деньгами, предназначенными для операции ребенку с онкологией, РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T01:11:00+03:00
2024-12-31T10:00:00+03:00
происшествия
махачкала
буйнакск
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МАХАЧКАЛА, 31 дек - РИА Новости. Дагестанские полицейские задержали в Ингушетии мужчину, который на рынке в Махачкале украл сумку с деньгами, предназначенными для операции ребенку с онкологией, сообщили в пресс-службе МВД республики. Ранее полиция объявила в розыск мужчину, который 21 декабря в одном из павильонов рынка "Цумадинский" в Махачкале похитил у отвлекшейся 54-летней местной жительницы отложенную в сторону сумку. В ней находилось 396 тысяч рублей, которые женщина накопила для операции своему ребенку. "Разыскиваемый мужчина, укравший деньги, предназначенные для операции онкологически больному ребенку, установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска МВД Дагестана. Вернуть удалось лишь 125 тысяч из украденных 396 тысяч рублей. Остальное он, по его словам, "потратил по ресторанам", – говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что "задержание было непростым". Оперативники установили личность подозреваемого, а также место его нахождения. Когда полицейские оказались на пороге квартиры в городе Буйнакске, где он отсиживался, мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа, кинулся бежать, поймав попутку добрался до Махачкалы, там сел на рейсовый автобус до Краснодара. Задержали его в Ингушетии на посту. Похищенное частично изъято и в ближайшее время будет возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере (пункт "в" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса. Подозреваемый ранее неоднократно судим по этой же статье.
https://ria.ru/20241227/moskva-1991606834.html
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происшествия, махачкала, буйнакск, краснодар
Происшествия, Махачкала, Буйнакск, Краснодар
В Ингушетии задержали мужчину, укравшего деньги для операции ребенку

В Ингушетии задержали мужчину, укравшего 396 тысяч рублей для операции ребенку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МАХАЧКАЛА, 31 дек - РИА Новости. Дагестанские полицейские задержали в Ингушетии мужчину, который на рынке в Махачкале украл сумку с деньгами, предназначенными для операции ребенку с онкологией, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Ранее полиция объявила в розыск мужчину, который 21 декабря в одном из павильонов рынка "Цумадинский" в Махачкале похитил у отвлекшейся 54-летней местной жительницы отложенную в сторону сумку. В ней находилось 396 тысяч рублей, которые женщина накопила для операции своему ребенку.
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"Разыскиваемый мужчина, укравший деньги, предназначенные для операции онкологически больному ребенку, установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска МВД Дагестана. Вернуть удалось лишь 125 тысяч из украденных 396 тысяч рублей. Остальное он, по его словам, "потратил по ресторанам", – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что "задержание было непростым". Оперативники установили личность подозреваемого, а также место его нахождения. Когда полицейские оказались на пороге квартиры в городе Буйнакске, где он отсиживался, мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа, кинулся бежать, поймав попутку добрался до Махачкалы, там сел на рейсовый автобус до Краснодара. Задержали его в Ингушетии на посту. Похищенное частично изъято и в ближайшее время будет возвращено владелице.
Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере (пункт "в" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса. Подозреваемый ранее неоднократно судим по этой же статье.
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