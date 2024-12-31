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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 31.12.2024
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11:38 31.12.2024 (обновлено: 11:44 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/yug-1992144263.html
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 31.12.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T11:38:00+03:00
2024-12-31T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее, Курахово и Янтарное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, бронетранспортер Saxon производства Великобритании, боевая бронированная машина "Козак", два пикапа и 105-мм орудие М119 производства США.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

ВСУ потеряли более 290 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее, Курахово и Янтарное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, бронетранспортер Saxon производства Великобритании, боевая бронированная машина "Козак", два пикапа и 105-мм орудие М119 производства США.
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