https://ria.ru/20241231/yug-1992144263.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 31.12.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T11:38:00+03:00

2024-12-31T11:38:00+03:00

2024-12-31T11:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее, Курахово и Янтарное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, бронетранспортер Saxon производства Великобритании, боевая бронированная машина "Козак", два пикапа и 105-мм орудие М119 производства США.

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины