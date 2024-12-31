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Источник: Израиль нанес удары по объектам хуситов в столице Йемена - РИА Новости, 31.12.2024
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15:17 31.12.2024 (обновлено: 16:01 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/vzryvy-1992165054.html
Источник: Израиль нанес удары по объектам хуситов в столице Йемена
Источник: Израиль нанес удары по объектам хуситов в столице Йемена - РИА Новости, 31.12.2024
Источник: Израиль нанес удары по объектам хуситов в столице Йемена
По центру столицы Йемена Саны, по зданию Министерства обороны правительства национального спасения, созданного правящим на севере страны шиитским движением... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:17:00+03:00
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КАИР, 31 дек — РИА Новости. По центру столицы Йемена Саны, по зданию Министерства обороны правительства национального спасения, созданного правящим на севере страны шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), нанесли несколько ударов, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.&quot;Три авиаудара нанесены по зданию Министерства обороны в районе Баб аль-Йемен в центре Саны&quot;, — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что прогремели сильные взрывы. По его словам, удары, предположительно, нанесла израильская авиация.Еще шесть авиаударов нанесли на северо-западе Саны — по комплексу, где ремонтируется военная техника.Сегодня военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что их вооруженные силы предприняли ракетные атаки на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, электростанцию южнее Иерусалима и авианосец США, который пытался нанести удары по Йемену.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.
https://ria.ru/20241231/khusity-1992135981.html
https://ria.ru/20241228/khusity-1991886427.html
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в мире, йемен, сана
В мире, Йемен, Сана
Источник: Израиль нанес удары по объектам хуситов в столице Йемена

В столице Йемена Сане прогремели два сильных взрыва

© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
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КАИР, 31 дек — РИА Новости. По центру столицы Йемена Саны, по зданию Министерства обороны правительства национального спасения, созданного правящим на севере страны шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), нанесли несколько ударов, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
«

"Три авиаудара нанесены по зданию Министерства обороны в районе Баб аль-Йемен в центре Саны", — сказал собеседник агентства.

Хуситы - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Хуситы атаковали американский авианосец
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Он уточнил, что прогремели сильные взрывы. По его словам, удары, предположительно, нанесла израильская авиация.
Еще шесть авиаударов нанесли на северо-западе Саны — по комплексу, где ремонтируется военная техника.
Сегодня военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что их вооруженные силы предприняли ракетные атаки на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, электростанцию южнее Иерусалима и авианосец США, который пытался нанести удары по Йемену.
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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильской базе
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Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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