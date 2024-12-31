https://ria.ru/20241231/vzryvy-1992165054.html

Источник: Израиль нанес удары по объектам хуситов в столице Йемена

Источник: Израиль нанес удары по объектам хуситов в столице Йемена - РИА Новости, 31.12.2024

Источник: Израиль нанес удары по объектам хуситов в столице Йемена

По центру столицы Йемена Саны, по зданию Министерства обороны правительства национального спасения, созданного правящим на севере страны шиитским движением... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T15:17:00+03:00

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2024-12-31T16:01:00+03:00

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КАИР, 31 дек — РИА Новости. По центру столицы Йемена Саны, по зданию Министерства обороны правительства национального спасения, созданного правящим на севере страны шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), нанесли несколько ударов, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Три авиаудара нанесены по зданию Министерства обороны в районе Баб аль-Йемен в центре Саны", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что прогремели сильные взрывы. По его словам, удары, предположительно, нанесла израильская авиация.Еще шесть авиаударов нанесли на северо-западе Саны — по комплексу, где ремонтируется военная техника.Сегодня военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что их вооруженные силы предприняли ракетные атаки на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, электростанцию южнее Иерусалима и авианосец США, который пытался нанести удары по Йемену.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.

https://ria.ru/20241231/khusity-1992135981.html

https://ria.ru/20241228/khusity-1991886427.html

https://ria.ru/20241231/perekhvat-1992117408.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, йемен, сана