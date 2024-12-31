https://ria.ru/20241231/vzryvy-1992165054.html
Источник: Израиль нанес удары по объектам хуситов в столице Йемена
Источник: Израиль нанес удары по объектам хуситов в столице Йемена - РИА Новости, 31.12.2024
Источник: Израиль нанес удары по объектам хуситов в столице Йемена
По центру столицы Йемена Саны, по зданию Министерства обороны правительства национального спасения, созданного правящим на севере страны шиитским движением... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:17:00+03:00
2024-12-31T15:17:00+03:00
2024-12-31T16:01:00+03:00
в мире
йемен
сана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796753_0:495:2762:2048_1920x0_80_0_0_529cb18270a7cfdb566a015fc1a8d973.jpg
КАИР, 31 дек — РИА Новости. По центру столицы Йемена Саны, по зданию Министерства обороны правительства национального спасения, созданного правящим на севере страны шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), нанесли несколько ударов, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Три авиаудара нанесены по зданию Министерства обороны в районе Баб аль-Йемен в центре Саны", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что прогремели сильные взрывы. По его словам, удары, предположительно, нанесла израильская авиация.Еще шесть авиаударов нанесли на северо-западе Саны — по комплексу, где ремонтируется военная техника.Сегодня военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что их вооруженные силы предприняли ракетные атаки на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, электростанцию южнее Иерусалима и авианосец США, который пытался нанести удары по Йемену.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.
https://ria.ru/20241231/khusity-1992135981.html
https://ria.ru/20241228/khusity-1991886427.html
https://ria.ru/20241231/perekhvat-1992117408.html
йемен
сана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796753_0:405:2191:2048_1920x0_80_0_0_8284316dd80311e7bf17a5859d2ddf35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, сана
Источник: Израиль нанес удары по объектам хуситов в столице Йемена
В столице Йемена Сане прогремели два сильных взрыва
КАИР, 31 дек — РИА Новости. По центру столицы Йемена Саны, по зданию Министерства обороны правительства национального спасения, созданного правящим на севере страны шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), нанесли несколько ударов, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
«
"Три авиаудара нанесены по зданию Министерства обороны в районе Баб аль-Йемен в центре Саны", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что прогремели сильные взрывы. По его словам, удары, предположительно, нанесла израильская авиация.
Еще шесть авиаударов нанесли на северо-западе Саны — по комплексу, где ремонтируется военная техника.
Сегодня военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что их вооруженные силы предприняли ракетные атаки на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
, электростанцию южнее Иерусалима
и авианосец США
, который пытался нанести удары по Йемену.
Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем
суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.