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На Украине произошел взрыв в кабинете начальника предприятия

На Украине произошел взрыв в кабинете начальника предприятия - РИА Новости, 31.12.2024

На Украине произошел взрыв в кабинете начальника предприятия

В поселке Крыжополь Винницкой области Украины произошел взрыв в кабинете руководителя одного из предприятий, сообщила полиция региона в соцсети Facebook.* РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. В поселке Крыжополь Винницкой области Украины произошел взрыв в кабинете руководителя одного из предприятий, сообщила полиция региона в соцсети Facebook.*"Событие произошло 31 декабря около 12:00 часов в поселке Крыжополь. По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв", — говорится в публикации.Согласно информации ведомства, в результате инцидента погибли три человека. Один пострадавший был госпитализирован.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992169467.html

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