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На Украине произошел взрыв в кабинете начальника предприятия
На Украине произошел взрыв в кабинете начальника предприятия - РИА Новости, 31.12.2024
На Украине произошел взрыв в кабинете начальника предприятия
В поселке Крыжополь Винницкой области Украины произошел взрыв в кабинете руководителя одного из предприятий, сообщила полиция региона в соцсети Facebook.* РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T17:13:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. В поселке Крыжополь Винницкой области Украины произошел взрыв в кабинете руководителя одного из предприятий, сообщила полиция региона в соцсети Facebook.*"Событие произошло 31 декабря около 12:00 часов в поселке Крыжополь. По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв", — говорится в публикации.Согласно информации ведомства, в результате инцидента погибли три человека. Один пострадавший был госпитализирован.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, винницкая область, россия
В мире, Украина, Винницкая область, Россия
На Украине произошел взрыв в кабинете начальника предприятия
В Крыжополе произошел взрыв в кабинете начальника предприятия, есть погибшие