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ВСУ за сутки потеряли более 450 военных в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 450 военных в Курской области - РИА Новости, 31.12.2024

ВСУ за сутки потеряли более 450 военных в Курской области

Украинские войска за сутки на курском направлении потеряли более 445 военнослужащих, уничтожен бронетранспортер и 13 бронемашин, сообщило во вторник Минобороны... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T13:48:00+03:00

2024-12-31T13:48:00+03:00

2024-12-31T13:51:00+03:00

курская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки на курском направлении потеряли более 445 военнослужащих, уничтожен бронетранспортер и 13 бронемашин, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 445 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин и 22 автомобиля", - говорится в сообщении.Отмечается, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 45 980 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1372 боевые бронированные машины, 1259 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в ведомстве.

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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)