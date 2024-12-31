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ВСУ потеряли до 35 военнослужащих в зоне действий группировки войск "Север"
ВСУ потеряли до 35 военнослужащих в зоне действий группировки войск "Север" - РИА Новости, 31.12.2024
ВСУ потеряли до 35 военнослужащих в зоне действий группировки войск "Север"
ВСУ за стуки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T11:37:00+03:00
2024-12-31T11:37:00+03:00
2024-12-31T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВСУ за стуки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, автомобиль и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 35 военнослужащих в зоне действий группировки войск "Север"
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" составили до 35 военных