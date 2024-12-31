https://ria.ru/20241231/vsu-1992144165.html

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих в зоне действий группировки войск "Север"

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих в зоне действий группировки войск "Север" - РИА Новости, 31.12.2024

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих в зоне действий группировки войск "Север"

ВСУ за стуки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T11:37:00+03:00

2024-12-31T11:37:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВСУ за стуки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, автомобиль и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241231/vsu-1992136084.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)