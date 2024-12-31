ВСУ за сутки более 40 раз обстреляли Белгородскую область
Гладков: ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников семь районов Белгородской области более 40 раз, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 16 населенных пунктов подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 25 снарядов и совершены атаки 17 дронами. Различные повреждения выявлены в двух автомобилях.
"Над Валуйским муниципальным округом сбиты 6 вражеских беспилотников. Без последствий. В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Гаевка подверглись атакам 2 БПЛА… В Краснояружском районе село Колотиловка атаковано одним беспилотником", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам выпущено 8 боеприпасов и совершена атака тремя беспилотниками. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 10 боеприпасов, также над округом системой ПВО сбит один беспилотник.
"Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА... В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Муром, Середа, хуторам Марьино, Мухин и Панков выпущено 7 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 3 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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