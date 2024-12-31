Рейтинг@Mail.ru
"Убить идею": на Западе раскрыли, чего лишат Зеленского - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 31.12.2024 (обновлено: 02:16 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/vstuplenie-1992120309.html
"Убить идею": на Западе раскрыли, чего лишат Зеленского
"Убить идею": на Западе раскрыли, чего лишат Зеленского - РИА Новости, 31.12.2024
"Убить идею": на Западе раскрыли, чего лишат Зеленского
Будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не должен сделать все возможное, чтобы Украина не вступила в НАТО. Такое... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T02:14:00+03:00
2024-12-31T02:16:00+03:00
в мире
украина
россия
кит келлог
дональд трамп
юрий ушаков
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986817883_469:276:2648:1501_1920x0_80_0_0_f40c5290e5f343015b5e7a3e1fabfd7b.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не должен сделать все возможное, чтобы Украина не вступила в НАТО. Такое мнение высказал британский дипломат Ян Прауд в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft."Роль Келлога здесь (В урегулировании украинского конфликта. — Прим. ред.) заключается в том, чтобы провести твердую линию США и убить эту идею (О вступлении Украины в НАТО. — Прим. ред.), несмотря на потенциально ожесточенное сопротивление Европы", — считает он.Вопрос членства Украины в ЕС, полагает автор, тоже несет слишком много потенциальных проблем — вплоть до разрушения такого объединения как Европейский Союз."В частности, ЕС, с его текущей политической обстановкой внутри объединения, не может позволить себе расширяться без существенных политических рисков и вероятности нестабильности, которую мы сейчас наблюдаем во Франции и Германии", — пишет Прауд.Ранее спецпосланник Трампа выразил мнение, что Россия и Украина готовы к проведению переговоров о завершении конфликта. Он не исключил, что Трамп способен завершить украинский конфликт до конца текущего года.Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине.Комментируя слухи о возможном визите Келлога в Москву, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что обращений к Москве по поводу его организации не поступало.Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге заявил, что дата визита Келлога в Киев определена.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник отметил, что украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией.Летом Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241231/ukhod-1992118799.html
https://ria.ru/20241230/poluchaet-1992110134.html
https://ria.ru/20241230/mask-1992083699.html
https://ria.ru/20241230/soskin-1992063666.html
https://ria.ru/20241230/grenlandiya-1991856417.html
https://ria.ru/20241228/malinen-1991793518.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986817883_583:209:2591:1715_1920x0_80_0_0_758183f13ba441789c7b467f50dd1a19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, кит келлог, дональд трамп, юрий ушаков, нато, евросоюз, москва
В мире, Украина, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, НАТО, Евросоюз, Москва
"Убить идею": на Западе раскрыли, чего лишат Зеленского

RS: США при Трампе должны помешать вступлению Украины в НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не должен сделать все возможное, чтобы Украина не вступила в НАТО. Такое мнение высказал британский дипломат Ян Прауд в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft.
«
"Роль Келлога здесь (В урегулировании украинского конфликта. — Прим. ред.) заключается в том, чтобы провести твердую линию США и убить эту идею (О вступлении Украины в НАТО. — Прим. ред.), несмотря на потенциально ожесточенное сопротивление Европы", — считает он.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский после подписания соглашения о гарантиях безопасности в Италии - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"Зеленский может уходить": в Раде оценили одно решение Байдена
01:07
Вопрос членства Украины в ЕС, полагает автор, тоже несет слишком много потенциальных проблем — вплоть до разрушения такого объединения как Европейский Союз.
"В частности, ЕС, с его текущей политической обстановкой внутри объединения, не может позволить себе расширяться без существенных политических рисков и вероятности нестабильности, которую мы сейчас наблюдаем во Франции и Германии", — пишет Прауд.
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
В США раскрыли, что Вашингтон получает от Украины
Вчера, 21:31
Ранее спецпосланник Трампа выразил мнение, что Россия и Украина готовы к проведению переговоров о завершении конфликта. Он не исключил, что Трамп способен завершить украинский конфликт до конца текущего года.
Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Маск назвал Зеленского чемпионом за "одно из величайших ограблений США"
Вчера, 16:34
Комментируя слухи о возможном визите Келлога в Москву, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что обращений к Москве по поводу его организации не поступало.
Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге заявил, что дата визита Келлога в Киев определена.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
На Украине раскрыли, как Зеленский попадет на инаугурацию Трампа
Вчера, 12:34
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник отметил, что украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией.
Летом Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Трамп затеял спецоперацию: европейцы в спешке готовят истребители F-35
Вчера, 08:00
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
"Во всех сценариях". Трамп получил неожиданный совет по России
28 декабря, 08:49
 
В миреУкраинаРоссияКит КеллогДональд ТрампЮрий УшаковНАТОЕвросоюзМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала