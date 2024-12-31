"Убить идею": на Западе раскрыли, чего лишат Зеленского
RS: США при Трампе должны помешать вступлению Украины в НАТО
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не должен сделать все возможное, чтобы Украина не вступила в НАТО. Такое мнение высказал британский дипломат Ян Прауд в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft.
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"Роль Келлога здесь (В урегулировании украинского конфликта. — Прим. ред.) заключается в том, чтобы провести твердую линию США и убить эту идею (О вступлении Украины в НАТО. — Прим. ред.), несмотря на потенциально ожесточенное сопротивление Европы", — считает он.
"В частности, ЕС, с его текущей политической обстановкой внутри объединения, не может позволить себе расширяться без существенных политических рисков и вероятности нестабильности, которую мы сейчас наблюдаем во Франции и Германии", — пишет Прауд.
Комментируя слухи о возможном визите Келлога в Москву, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что обращений к Москве по поводу его организации не поступало.
Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге заявил, что дата визита Келлога в Киев определена.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник отметил, что украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией.
Летом Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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