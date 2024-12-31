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"Убить идею": на Западе раскрыли, чего лишат Зеленского

"Убить идею": на Западе раскрыли, чего лишат Зеленского - РИА Новости, 31.12.2024

"Убить идею": на Западе раскрыли, чего лишат Зеленского

Будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не должен сделать все возможное, чтобы Украина не вступила в НАТО. Такое... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T02:14:00+03:00

2024-12-31T02:14:00+03:00

2024-12-31T02:16:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не должен сделать все возможное, чтобы Украина не вступила в НАТО. Такое мнение высказал британский дипломат Ян Прауд в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft."Роль Келлога здесь (В урегулировании украинского конфликта. — Прим. ред.) заключается в том, чтобы провести твердую линию США и убить эту идею (О вступлении Украины в НАТО. — Прим. ред.), несмотря на потенциально ожесточенное сопротивление Европы", — считает он.Вопрос членства Украины в ЕС, полагает автор, тоже несет слишком много потенциальных проблем — вплоть до разрушения такого объединения как Европейский Союз."В частности, ЕС, с его текущей политической обстановкой внутри объединения, не может позволить себе расширяться без существенных политических рисков и вероятности нестабильности, которую мы сейчас наблюдаем во Франции и Германии", — пишет Прауд.Ранее спецпосланник Трампа выразил мнение, что Россия и Украина готовы к проведению переговоров о завершении конфликта. Он не исключил, что Трамп способен завершить украинский конфликт до конца текущего года.Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине.Комментируя слухи о возможном визите Келлога в Москву, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что обращений к Москве по поводу его организации не поступало.Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге заявил, что дата визита Келлога в Киев определена.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник отметил, что украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией.Летом Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241231/ukhod-1992118799.html

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в мире, украина, россия, кит келлог, дональд трамп, юрий ушаков, нато, евросоюз, москва