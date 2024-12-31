https://ria.ru/20241231/vozvraschenie-1992117940.html

Многодетный житель Челябинской области вернулся из плена

Многодетный житель Челябинской области вернулся из плена - РИА Новости, 31.12.2024

Многодетный житель Челябинской области вернулся из плена

Многодетный отец из города Пласта Челябинской области оказался среди 150 российских военных, которые вернулись 30 декабря домой из украинского плена. Об этом... РИА Новости, 31.12.2024

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челябинская область

пласт

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Многодетный отец из города Пласта Челябинской области оказался среди 150 российских военных, которые вернулись 30 декабря домой из украинского плена. Об этом сообщила омбудсмен в Челябинской области Юлия Сударенко в своем Telegram-канале."Уходящий год завершается прекрасными новостями — в результате обмена 150 российских военнослужащих вернулись на родную землю! На данный момент нам точно известно, что среди ребят есть наш земляк - многодетный отец из г. Пласта", — написала она.Сударенко также выразила благодарность уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой за активное участие в организации обмена."Особая благодарность уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой, лично принимающей участие в обмене и сделавшей много, чтобы приблизить это долгожданное событие!" — добавила она.Ранее в Минобороны сообщили о возвращении 30 декабря 150 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Москалькова рассказала, что лично пообщалась с возвращенными военнослужащими, и отметила, что Новый год они встретят на родной земле.

https://ria.ru/20241230/plen-1992106115.html

https://ria.ru/20241230/soldaty-1992058795.html

челябинская область

пласт

россия

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челябинская область, пласт, россия, татьяна москалькова