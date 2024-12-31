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Многодетный житель Челябинской области вернулся из плена - РИА Новости, 31.12.2024
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00:46 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/vozvraschenie-1992117940.html
Многодетный житель Челябинской области вернулся из плена
Многодетный житель Челябинской области вернулся из плена - РИА Новости, 31.12.2024
Многодетный житель Челябинской области вернулся из плена
Многодетный отец из города Пласта Челябинской области оказался среди 150 российских военных, которые вернулись 30 декабря домой из украинского плена. Об этом... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T00:46:00+03:00
2024-12-31T00:46:00+03:00
челябинская область
пласт
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Многодетный отец из города Пласта Челябинской области оказался среди 150 российских военных, которые вернулись 30 декабря домой из украинского плена. Об этом сообщила омбудсмен в Челябинской области Юлия Сударенко в своем Telegram-канале."Уходящий год завершается прекрасными новостями — в результате обмена 150 российских военнослужащих вернулись на родную землю! На данный момент нам точно известно, что среди ребят есть наш земляк - многодетный отец из г. Пласта", — написала она.Сударенко также выразила благодарность уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой за активное участие в организации обмена."Особая благодарность уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой, лично принимающей участие в обмене и сделавшей много, чтобы приблизить это долгожданное событие!" — добавила она.Ранее в Минобороны сообщили о возвращении 30 декабря 150 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Москалькова рассказала, что лично пообщалась с возвращенными военнослужащими, и отметила, что Новый год они встретят на родной земле.
https://ria.ru/20241230/plen-1992106115.html
https://ria.ru/20241230/soldaty-1992058795.html
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челябинская область, пласт, россия, татьяна москалькова
Челябинская область, Пласт, Россия, Татьяна Москалькова
Многодетный житель Челябинской области вернулся из плена

Среди освобожденных из плена оказался многодетный житель Челябинской области

© Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны МоскальковойОсвобожденные из украинского плена российские военнослужащие
Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой
Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Многодетный отец из города Пласта Челябинской области оказался среди 150 российских военных, которые вернулись 30 декабря домой из украинского плена. Об этом сообщила омбудсмен в Челябинской области Юлия Сударенко в своем Telegram-канале.
«
"Уходящий год завершается прекрасными новостями — в результате обмена 150 российских военнослужащих вернулись на родную землю! На данный момент нам точно известно, что среди ребят есть наш земляк - многодетный отец из г. Пласта", — написала она.
Российские военные звонят родным после возвращения из украинского плена - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие позвонили родным
Вчера, 20:24
Сударенко также выразила благодарность уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой за активное участие в организации обмена.
"Особая благодарность уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой, лично принимающей участие в обмене и сделавшей много, чтобы приблизить это долгожданное событие!" — добавила она.
Ранее в Минобороны сообщили о возвращении 30 декабря 150 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Москалькова рассказала, что лично пообщалась с возвращенными военнослужащими, и отметила, что Новый год они встретят на родной земле.
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Челябинская областьПластРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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