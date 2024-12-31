Многодетный житель Челябинской области вернулся из плена
Среди освобожденных из плена оказался многодетный житель Челябинской области
© Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны МоскальковойОсвобожденные из украинского плена российские военнослужащие
© Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой
Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Многодетный отец из города Пласта Челябинской области оказался среди 150 российских военных, которые вернулись 30 декабря домой из украинского плена. Об этом сообщила омбудсмен в Челябинской области Юлия Сударенко в своем Telegram-канале.
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"Уходящий год завершается прекрасными новостями — в результате обмена 150 российских военнослужащих вернулись на родную землю! На данный момент нам точно известно, что среди ребят есть наш земляк - многодетный отец из г. Пласта", — написала она.
Сударенко также выразила благодарность уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой за активное участие в организации обмена.
"Особая благодарность уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой, лично принимающей участие в обмене и сделавшей много, чтобы приблизить это долгожданное событие!" — добавила она.
Ранее в Минобороны сообщили о возвращении 30 декабря 150 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Москалькова рассказала, что лично пообщалась с возвращенными военнослужащими, и отметила, что Новый год они встретят на родной земле.