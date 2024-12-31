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Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 31.12.2024
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение украинским формированиям в районах Богатыря, Разлива и Равнополя в ДНР, отразила две контратаки,... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T11:40:00+03:00
2024-12-31T11:40:00+03:00
2024-12-31T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение украинским формированиям в районах Богатыря, Разлива и Равнополя в ДНР, отразила две контратаки, противник потерял более 160 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив и Равнополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых групп противника."Потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 122 мм гаубица Д-30 и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение и отразила две контратаки