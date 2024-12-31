https://ria.ru/20241231/vostok-1992144529.html

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 31.12.2024

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение украинским формированиям в районах Богатыря, Разлива и Равнополя в ДНР, отразила две контратаки,... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T11:40:00+03:00

2024-12-31T11:40:00+03:00

2024-12-31T11:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение украинским формированиям в районах Богатыря, Разлива и Равнополя в ДНР, отразила две контратаки, противник потерял более 160 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив и Равнополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых групп противника."Потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 122 мм гаубица Д-30 и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241231/ft-1992144032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины