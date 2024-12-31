https://ria.ru/20241231/vladikavkaz-1992148450.html
В аэропорту "Владикавказ" сняли ограничения
В аэропорту "Владикавказ" сняли ограничения - РИА Новости, 31.12.2024
В аэропорту "Владикавказ" сняли ограничения
Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:25:00+03:00
2024-12-31T12:25:00+03:00
2024-12-31T13:05:00+03:00
происшествия
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.Ранее Меняйло сообщал о двух сбитых беспилотниках на территории региона: один из них был сбит над полигоном Шалхи, другой - в Пригородном районе."Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241231/pvo-1992127252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика северная осетия - алания
Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
В аэропорту "Владикавказ" сняли ограничения
Аэропорт "Владикавказ" открыли для приема и отправки самолетов