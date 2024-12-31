https://ria.ru/20241231/vladikavkaz-1992148450.html

В аэропорту "Владикавказ" сняли ограничения

В аэропорту "Владикавказ" сняли ограничения - РИА Новости, 31.12.2024

В аэропорту "Владикавказ" сняли ограничения

Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T12:25:00+03:00

2024-12-31T12:25:00+03:00

2024-12-31T13:05:00+03:00

происшествия

республика северная осетия - алания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992152132_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_65e12e0de3979150603eb5fc5e569d52.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.Ранее Меняйло сообщал о двух сбитых беспилотниках на территории региона: один из них был сбит над полигоном Шалхи, другой - в Пригородном районе."Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241231/pvo-1992127252.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика северная осетия - алания