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В аэропорту "Владикавказ" сняли ограничения - РИА Новости, 31.12.2024
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12:25 31.12.2024 (обновлено: 13:05 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/vladikavkaz-1992148450.html
В аэропорту "Владикавказ" сняли ограничения
В аэропорту "Владикавказ" сняли ограничения - РИА Новости, 31.12.2024
В аэропорту "Владикавказ" сняли ограничения
Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:25:00+03:00
2024-12-31T13:05:00+03:00
происшествия
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.Ранее Меняйло сообщал о двух сбитых беспилотниках на территории региона: один из них был сбит над полигоном Шалхи, другой - в Пригородном районе."Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов", - говорится в сообщении.
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происшествия, республика северная осетия - алания
Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
В аэропорту "Владикавказ" сняли ограничения

Аэропорт "Владикавказ" открыли для приема и отправки самолетов

© Фото : Анна КабисоваМеждународный аэропорт "Владикавказ"
Международный аэропорт Владикавказ - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Фото : Анна Кабисова
Международный аэропорт "Владикавказ". Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ранее Меняйло сообщал о двух сбитых беспилотниках на территории региона: один из них был сбит над полигоном Шалхи, другой - в Пригородном районе.
"Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов", - говорится в сообщении.
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