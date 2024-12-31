https://ria.ru/20241231/utechka-1992153776.html

Утечки мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе нет

Утечки мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе нет - РИА Новости, 31.12.2024

Утечки мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе нет

Обследования затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе показывают, что утечки мазута нет, сообщили в министерстве транспорта России. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T13:09:00+03:00

2024-12-31T13:09:00+03:00

2024-12-31T13:23:00+03:00

происшествия

керченский пролив

новороссийск

министерство транспорта рф (минтранс россии)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Обследования затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе показывают, что утечки мазута нет, сообщили в министерстве транспорта России. Отмечается, что работы по ликвидации последствий кораблекрушения в Керченском проливе продолжаются и в новогодние праздники. "В настоящий момент все обследования показывают, что утечки мазута из затонувших фрагментов нет. Параллельно идет приготовление к началу пробной откачки нефтепродуктов с помощью установки, ранее доставленной в Новороссийск. Её смонтировали, проверили работоспособность. Следующим этапом станет погрузка на судно, которое выйдет к месту, где затонули фрагменты танкеров", - говорится в сообщении. С момента аварии танкеров "Волгонефть" обследовано 586 квадратных километров, очищено 29,5 тысячи квадратных километра, подчеркнули в минтрансе. За последние сутки новых загрязнений не обнаружено. Специалисты осуществляют круглосуточный экологический мониторинг. "Обследование затонувших частей танкеров. Погода на море позволила продолжить работы под водой по оценке состояния корпусов затонувших фрагментов судов", - добавили в ведомстве.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241231/krym-1992152259.html

https://ria.ru/20241231/ptitsy-1992138395.html

керченский пролив

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, керченский пролив, новороссийск, министерство транспорта рф (минтранс россии), крушение двух танкеров в керченском проливе