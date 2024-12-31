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Утечки мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе нет - РИА Новости, 31.12.2024
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13:09 31.12.2024 (обновлено: 13:23 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/utechka-1992153776.html
Утечки мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе нет
Утечки мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе нет - РИА Новости, 31.12.2024
Утечки мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе нет
Обследования затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе показывают, что утечки мазута нет, сообщили в министерстве транспорта России. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:09:00+03:00
2024-12-31T13:23:00+03:00
происшествия
керченский пролив
новороссийск
министерство транспорта рф (минтранс россии)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Обследования затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе показывают, что утечки мазута нет, сообщили в министерстве транспорта России. Отмечается, что работы по ликвидации последствий кораблекрушения в Керченском проливе продолжаются и в новогодние праздники. "В настоящий момент все обследования показывают, что утечки мазута из затонувших фрагментов нет. Параллельно идет приготовление к началу пробной откачки нефтепродуктов с помощью установки, ранее доставленной в Новороссийск. Её смонтировали, проверили работоспособность. Следующим этапом станет погрузка на судно, которое выйдет к месту, где затонули фрагменты танкеров", - говорится в сообщении. С момента аварии танкеров "Волгонефть" обследовано 586 квадратных километров, очищено 29,5 тысячи квадратных километра, подчеркнули в минтрансе. За последние сутки новых загрязнений не обнаружено. Специалисты осуществляют круглосуточный экологический мониторинг. "Обследование затонувших частей танкеров. Погода на море позволила продолжить работы под водой по оценке состояния корпусов затонувших фрагментов судов", - добавили в ведомстве.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241231/krym-1992152259.html
https://ria.ru/20241231/ptitsy-1992138395.html
керченский пролив
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происшествия, керченский пролив, новороссийск, министерство транспорта рф (минтранс россии), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Новороссийск, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Утечки мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе нет

Минтранс: утечки мазута из затонувших частей танкеров в Керченском проливе нет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Обследования затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе показывают, что утечки мазута нет, сообщили в министерстве транспорта России.
Отмечается, что работы по ликвидации последствий кораблекрушения в Керченском проливе продолжаются и в новогодние праздники.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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"В настоящий момент все обследования показывают, что утечки мазута из затонувших фрагментов нет. Параллельно идет приготовление к началу пробной откачки нефтепродуктов с помощью установки, ранее доставленной в Новороссийск. Её смонтировали, проверили работоспособность. Следующим этапом станет погрузка на судно, которое выйдет к месту, где затонули фрагменты танкеров", - говорится в сообщении.
С момента аварии танкеров "Волгонефть" обследовано 586 квадратных километров, очищено 29,5 тысячи квадратных километра, подчеркнули в минтрансе. За последние сутки новых загрязнений не обнаружено. Специалисты осуществляют круглосуточный экологический мониторинг.
«
"Обследование затонувших частей танкеров. Погода на море позволила продолжить работы под водой по оценке состояния корпусов затонувших фрагментов судов", - добавили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Более 1,6 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
10:17
 
ПроисшествияКерченский проливНовороссийскМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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