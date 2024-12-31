Украинцев призвали экономить электричество
На Украине потребителей призвали экономить электричество из-за дефицита мощности
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украинские энергетики призвали население к рациональному потреблению электричества на фоне значительного дефицита в энергосистеме Украины, сообщает национальная энергокомпания "Укрэнерго".
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"Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются... в (энергосистеме - ред.) сохраняется значительный дефицит мощности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В энергокомпании отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться.
В свою очередь, минэнерго Украины призвало потребителей рационально использовать электроэнергию.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.