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Украинцев призвали экономить электричество - РИА Новости, 31.12.2024
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15:01 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/ukraina-1992162911.html
Украинцев призвали экономить электричество
Украинцев призвали экономить электричество - РИА Новости, 31.12.2024
Украинцев призвали экономить электричество
Украинские энергетики призвали население к рациональному потреблению электричества на фоне значительного дефицита в энергосистеме Украины, сообщает национальная РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:01:00+03:00
2024-12-31T15:01:00+03:00
жкх
украина
россия
дмитрий песков
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украинские энергетики призвали население к рациональному потреблению электричества на фоне значительного дефицита в энергосистеме Украины, сообщает национальная энергокомпания "Укрэнерго". "Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются... в (энергосистеме - ред.) сохраняется значительный дефицит мощности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В энергокомпании отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться. В свою очередь, минэнерго Украины призвало потребителей рационально использовать электроэнергию. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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жкх, украина, россия, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины
ЖКХ, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
Украинцев призвали экономить электричество

На Украине потребителей призвали экономить электричество из-за дефицита мощности

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украинские энергетики призвали население к рациональному потреблению электричества на фоне значительного дефицита в энергосистеме Украины, сообщает национальная энергокомпания "Укрэнерго".
«
"Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются... в (энергосистеме - ред.) сохраняется значительный дефицит мощности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В энергокомпании отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться.
В свою очередь, минэнерго Украины призвало потребителей рационально использовать электроэнергию.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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