https://ria.ru/20241231/ukraina-1992162911.html

Украинцев призвали экономить электричество

Украинцев призвали экономить электричество - РИА Новости, 31.12.2024

Украинцев призвали экономить электричество

Украинские энергетики призвали население к рациональному потреблению электричества на фоне значительного дефицита в энергосистеме Украины, сообщает национальная РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T15:01:00+03:00

2024-12-31T15:01:00+03:00

2024-12-31T15:01:00+03:00

жкх

украина

россия

дмитрий песков

укрэнерго

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украинские энергетики призвали население к рациональному потреблению электричества на фоне значительного дефицита в энергосистеме Украины, сообщает национальная энергокомпания "Укрэнерго". "Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются... в (энергосистеме - ред.) сохраняется значительный дефицит мощности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В энергокомпании отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться. В свою очередь, минэнерго Украины призвало потребителей рационально использовать электроэнергию. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241227/gaz-1991763634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, украина, россия, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины