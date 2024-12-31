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Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:43 31.12.2024 (обновлено: 15:44 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/udar-1992167915.html
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.12.2024
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщили в... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:43:00+03:00
2024-12-31T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. "Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - добавили в МО РФ. Отмечается, что после того, как разведка подтвердила уничтожение личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Минобороны также выложило видеоролик, где показано, как самолёт готовится к вылету на аэродроме, отправляется на боевую задачу и сбрасывает бомбы с УМПК, после чего возвращается на аэродром. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241114/su-34-1983645377.html
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276629.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Су-34
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области

Российский истребитель нанес удар опорному пункту ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что после того, как разведка подтвердила уничтожение личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Минобороны также выложило видеоролик, где показано, как самолёт готовится к вылету на аэродроме, отправляется на боевую задачу и сбрасывает бомбы с УМПК, после чего возвращается на аэродром.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
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