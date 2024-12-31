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Турция поддержала активизацию переговоров по Украине - РИА Новости, 31.12.2024
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16:26 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/turtsija-1992171913.html
Турция поддержала активизацию переговоров по Украине
Турция поддержала активизацию переговоров по Украине - РИА Новости, 31.12.2024
Турция поддержала активизацию переговоров по Украине
Турция поддерживает активизацию переговорного процесса по Украине для урегулирования конфликта дипломатическим путем, заявил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T16:26:00+03:00
2024-12-31T16:26:00+03:00
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АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Турция поддерживает активизацию переговорного процесса по Украине для урегулирования конфликта дипломатическим путем, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре в преддверии переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана с бельгийским коллегой Бернаром Кентеном. Заключение справедливого мира между РФ и Украиной станет приоритетом Турции в 2025 году, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам собеседника агентства, визит главы бельгийского внешнеполитического ведомства, визит Кентена ожидается 2 января. "В ходе предстоящих переговоров глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнет важность конструктивных и ориентированных на результат отношений Турции и ЕС, важность справедливого и устойчивого урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, поддержку активизации переговорного процесса с целью его завершения, историческую возможность в Сирии для стабильности всего региона и Европы, усилия взаимодействия с новой сирийской администрацией", - сообщил источник. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, турция, россия, украина, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Турция, Россия, Украина, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
Турция поддержала активизацию переговоров по Украине

Турция поддерживает активизацию диалога по Украине для урегулирования конфликта

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Турция поддерживает активизацию переговорного процесса по Украине для урегулирования конфликта дипломатическим путем, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре в преддверии переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана с бельгийским коллегой Бернаром Кентеном.
Заключение справедливого мира между РФ и Украиной станет приоритетом Турции в 2025 году, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам собеседника агентства, визит главы бельгийского внешнеполитического ведомства, визит Кентена ожидается 2 января. "В ходе предстоящих переговоров глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнет важность конструктивных и ориентированных на результат отношений Турции и ЕС, важность справедливого и устойчивого урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, поддержку активизации переговорного процесса с целью его завершения, историческую возможность в Сирии для стабильности всего региона и Европы, усилия взаимодействия с новой сирийской администрацией", - сообщил источник.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Турция не получала обращений по организации переговоров по Украине
24 декабря, 18:46
 
В миреТурцияРоссияУкраинаХакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
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