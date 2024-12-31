В России вступает в силу новая система классификации туристических объектов
С 1 января вступают в силу новые правила классификации туристических объектов
Кемпинг на берегу поселка Оленевка в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новая система классификации средств размещения и других объектов туристической индустрии заработает в России с января, следует из документов, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов.
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал пакет нормативных актов, который конкретизирует положения закона и включает правила классификации средств размещения, положение о классификации средств размещения, правила аккредитации и подтверждения компетентности организаций, осуществляющих классификацию в сфере туристской индустрии, в том числе правила аттестации экспертов по классификации, а также правила ведения реестров объектов классификации (средств размещения, пляжей и горнолыжных трасс) и аккредитованных организаций.
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"Изменения затронули работу организаций, которые занимаются классификацией. Чтобы улучшить их работу, были изменены требования к ним, введена персональная ответственность экспертов по классификации за недобросовестную оценку объектов. Но основные изменения коснулись самой процедуры классификации. Приняты соответствующие изменения в закон о туризме и утверждены правила классификации - нормативный акт, который описывает этот процесс", - сказал статс-секретарь - замминистра экономического развития России Алексей Херсонцев, слова которого привели в сообщении пресс-службы.
Как уточнили в Минэкономразвития, классификация становится обязательной не только для гостиниц, но и для других коллективных средств размещения: баз отдыха (включая глэмпинги), кемпингов, санаториев.
"При этом законом закреплено, что жилые помещения к средствам размещения не относятся. Санаторно-курортные организации будут включаться в реестр классифицированных средств размещения на основании сведений, содержащихся в государственном реестре курортного фонда РФ", - уточнили в ведомстве.
Там сообщили, что классификация будет проходить в два этапа. В ходе первого представитель объекта должен самостоятельно оценить объект на соответствие требованиям, заполнить чек-лист, зафиксировать на фото подтверждение, а также загрузить информацию в специальную цифровую систему, созданную Росаккредитацией. По итогам объект включается в реестр и может начинать работать: размещать информацию о нем в системах бронирования, на туристических агрегаторах и принимать гостей.
Сообщается, что на втором этапе средство размещения может получить категорию - от одной до пяти "звезд". Для этого нужно обратиться в специальную аккредитованную организацию. Она обследуют объект и присвоит "звездность", соответствующую набору и качеству услуг, которые оказываются на данном объекте.
Изменения вступают в силу с 1 января. При этом гостиницы, которые уже имеют "звезды", присвоенные до этой даты, автоматически переносятся в новый реестр. До 1 сентября владельцы этих гостиниц должны пройти первый этап классификации и заполнить чек-листы самооценки.
"До 1 марта базы отдыха и кемпинги должны включить в реестр сокращенный перечень сведений о себе, а к 1 сентября завершить прохождения самооценки. С 1 сентября запрещается размещать информацию на турагрегаторах и классифайдах без ссылки на реестр средств размещения. Контролировать исполнение этих требований с 1 марта 2025 года будут органы власти субъектов Российской Федерации", - сообщили в министерстве.
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