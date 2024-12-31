https://ria.ru/20241231/tsiklon-1992159101.html

"Роскосмос" показал космический снимок накрывшего Москву циклона

"Роскосмос" показал космический снимок накрывшего Москву циклона - РИА Новости, 31.12.2024

"Роскосмос" показал космический снимок накрывшего Москву циклона

"Роскосмос" показал космический снимок циклона, снегопадом накрывшего Москву 31 декабря. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T14:10:00+03:00

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2024-12-31T14:10:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Роскосмос" показал космический снимок циклона, снегопадом накрывшего Москву 31 декабря. "К празднику столицу накрыл снегопад. Снимок с наших спутников — "Электро-Л" и "Арктика-М", - говорится в описании к фотографии в Telegram-канале госкорпорации. Снегопад в столице начался утром 31 декабря. Как сообщил комплекс городского хозяйства Москвы, интенсивные осадки могут сохраниться до 16.00 вторника.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, москва, роскосмос, погода