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"Роскосмос" показал космический снимок накрывшего Москву циклона - РИА Новости, 31.12.2024
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14:10 31.12.2024
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"Роскосмос" показал космический снимок накрывшего Москву циклона
"Роскосмос" показал космический снимок накрывшего Москву циклона - РИА Новости, 31.12.2024
"Роскосмос" показал космический снимок накрывшего Москву циклона
"Роскосмос" показал космический снимок циклона, снегопадом накрывшего Москву 31 декабря. РИА Новости, 31.12.2024
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Роскосмос" показал космический снимок циклона, снегопадом накрывшего Москву 31 декабря. "К празднику столицу накрыл снегопад. Снимок с наших спутников — "Электро-Л" и "Арктика-М", - говорится в описании к фотографии в Telegram-канале госкорпорации. Снегопад в столице начался утром 31 декабря. Как сообщил комплекс городского хозяйства Москвы, интенсивные осадки могут сохраниться до 16.00 вторника.
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космос - риа наука, москва, роскосмос, погода
Космос - РИА Наука, Москва, Роскосмос, Погода
"Роскосмос" показал космический снимок накрывшего Москву циклона

"Роскосмос" показал космический снимок циклона, накрывшего Москву 31 декабря

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramКосмический снимок циклона, накрывшего Москву 31 декабря
Космический снимок циклона, накрывшего Москву 31 декабря - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Космический снимок циклона, накрывшего Москву 31 декабря
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Роскосмос" показал космический снимок циклона, снегопадом накрывшего Москву 31 декабря.
«
"К празднику столицу накрыл снегопад. Снимок с наших спутников — "Электро-Л" и "Арктика-М", - говорится в описании к фотографии в Telegram-канале госкорпорации.
Снегопад в столице начался утром 31 декабря. Как сообщил комплекс городского хозяйства Москвы, интенсивные осадки могут сохраниться до 16.00 вторника.
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