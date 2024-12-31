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"Роскосмос" показал космический снимок накрывшего Москву циклона
"Роскосмос" показал космический снимок накрывшего Москву циклона - РИА Новости, 31.12.2024
"Роскосмос" показал космический снимок накрывшего Москву циклона
"Роскосмос" показал космический снимок циклона, снегопадом накрывшего Москву 31 декабря. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T14:10:00+03:00
2024-12-31T14:10:00+03:00
2024-12-31T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Роскосмос" показал космический снимок циклона, снегопадом накрывшего Москву 31 декабря. "К празднику столицу накрыл снегопад. Снимок с наших спутников — "Электро-Л" и "Арктика-М", - говорится в описании к фотографии в Telegram-канале госкорпорации. Снегопад в столице начался утром 31 декабря. Как сообщил комплекс городского хозяйства Москвы, интенсивные осадки могут сохраниться до 16.00 вторника.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, москва, роскосмос, погода
Космос - РИА Наука, Москва, Роскосмос, Погода
"Роскосмос" показал космический снимок накрывшего Москву циклона
"Роскосмос" показал космический снимок циклона, накрывшего Москву 31 декабря