https://ria.ru/20241231/tsentr-1992144379.html

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 31.12.2024

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили 12 атак, украинские войска потеряли до 505 военнослужащих, танк... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T11:39:00+03:00

2024-12-31T11:39:00+03:00

2024-12-31T11:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили 12 атак, украинские войска потеряли до 505 военнослужащих, танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Даченское и Песчаное Донецкой Народной Республики. Отражены 12 контратак вооруженных формирований ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 505 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять боевых бронированных машин, в том числе три Kirpi турецкого производства, Snatch производства Великобритании и "Козак", пять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20241231/voennye-1992144929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины