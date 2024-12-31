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Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 31.12.2024
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили 12 атак, украинские войска потеряли до 505 военнослужащих, танк... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T11:39:00+03:00
2024-12-31T11:39:00+03:00
2024-12-31T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили 12 атак, украинские войска потеряли до 505 военнослужащих, танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Даченское и Песчаное Донецкой Народной Республики. Отражены 12 контратак вооруженных формирований ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 505 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять боевых бронированных машин, в том числе три Kirpi турецкого производства, Snatch производства Великобритании и "Козак", пять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 505 военных в зоне ответственности группировки "Центр"