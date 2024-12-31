https://ria.ru/20241231/trevoga-1992132326.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2024

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T09:17:00+03:00

2024-12-31T09:17:00+03:00

2024-12-31T09:17:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Около часа назад тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях. Около 08.57 (по мск) сигнал воздушной тревоги расширился на западные и южные регионы страны, охватив всю территорию Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241230/poluchaet-1992110134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины