https://ria.ru/20241231/trevoga-1992122534.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Винницкой и... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T04:05:00+03:00
2024-12-31T04:05:00+03:00
2024-12-31T04:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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черниговская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Винницкой и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Киеве тревогу объявили в 02.56 (03.56 мск), в Киевской области - в 02.58 (03.58 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, россия, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Черниговская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и десяти украинских областях объявили воздушную тревогу