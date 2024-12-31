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В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога - РИА Новости, 31.12.2024
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Рамла в центре Израиля, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T00:21:00+03:00
2024-12-31T00:21:00+03:00
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РАМЛА (Израиль), 31 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Рамла в центре Израиля, передаёт корреспондент РИА Новости. По данным израильской системы оповещения об обстрелах, тревога звучит на большей части центра Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тревога была активирована в связи с запуском снаряда из Йемена.
https://ria.ru/20241230/voz-1992109621.html
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в мире, израиль, йемен, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Йемен, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога
В центре Израиля сработала воздушная тревога из-за пуска ракеты из Йемена