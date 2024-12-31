https://ria.ru/20241231/trevoga-1992116915.html

В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога

В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога - РИА Новости, 31.12.2024

В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Рамла в центре Израиля, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T00:21:00+03:00

2024-12-31T00:21:00+03:00

2024-12-31T00:22:00+03:00

в мире

израиль

йемен

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973893018_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25f7f435da7eb78bd6c7ce893899b0b9.jpg

РАМЛА (Израиль), 31 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Рамла в центре Израиля, передаёт корреспондент РИА Новости. По данным израильской системы оповещения об обстрелах, тревога звучит на большей части центра Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тревога была активирована в связи с запуском снаряда из Йемена.

https://ria.ru/20241230/voz-1992109621.html

израиль

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, йемен, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024