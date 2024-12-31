https://ria.ru/20241231/transport-1992149223.html

Путин дал поручения для развития автономных транспортных систем

Путин дал поручения для развития автономных транспортных систем - РИА Новости, 31.12.2024

Путин дал поручения для развития автономных транспортных систем

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить базу для развития в РФ автономных транспортных систем. Перечень поручений по итогам заседания... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T12:36:00+03:00

2024-12-31T12:36:00+03:00

2024-12-31T12:49:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить базу для развития в РФ автономных транспортных систем. Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений: принять решения, направленные на стимулирование развития автономных (интеллектуальных) транспортных систем, в том числе обеспечив формирование нормативно-правовой базы для ускоренного развития таких систем", - говорится в документе.Срок исполнения - 9 января 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20241205/putin-1987563962.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин