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Путин дал поручения для развития автономных транспортных систем - РИА Новости, 31.12.2024
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12:36 31.12.2024 (обновлено: 12:49 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/transport-1992149223.html
Путин дал поручения для развития автономных транспортных систем
Путин дал поручения для развития автономных транспортных систем - РИА Новости, 31.12.2024
Путин дал поручения для развития автономных транспортных систем
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить базу для развития в РФ автономных транспортных систем. Перечень поручений по итогам заседания... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:36:00+03:00
2024-12-31T12:49:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить базу для развития в РФ автономных транспортных систем. Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений: принять решения, направленные на стимулирование развития автономных (интеллектуальных) транспортных систем, в том числе обеспечив формирование нормативно-правовой базы для ускоренного развития таких систем", - говорится в документе.Срок исполнения - 9 января 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20241205/putin-1987563962.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин дал поручения для развития автономных транспортных систем

Путин поручил подготовить базу для развития автономных транспортных систем

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить базу для развития в РФ автономных транспортных систем. Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений: принять решения, направленные на стимулирование развития автономных (интеллектуальных) транспортных систем, в том числе обеспечив формирование нормативно-правовой базы для ускоренного развития таких систем", - говорится в документе.
Срок исполнения - 9 января 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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