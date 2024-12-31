https://ria.ru/20241231/transport-1992116793.html
Проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным
Проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным - РИА Новости, 31.12.2024
Проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным
Московский транспорт в новогоднюю ночь будет работать без перерыва, проезд будет бесплатным. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T00:17:00+03:00
2024-12-31T00:17:00+03:00
2024-12-31T09:45:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский транспорт в новогоднюю ночь будет работать без перерыва, проезд будет бесплатным. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, бесплатно можно будет проехать на метро, Московском центральном кольце и наземном городском транспорте. Работа Московских центральных диаметров продлевается до 03.00 мск.Перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов.
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общество, сергей собянин, городское хозяйство москвы, новый год, москва
Общество, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы, Новый год, Москва
Проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным
Собянин: проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным