https://ria.ru/20241231/transport-1992116793.html

Проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

Проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным - РИА Новости, 31.12.2024

Проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

Московский транспорт в новогоднюю ночь будет работать без перерыва, проезд будет бесплатным. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T00:17:00+03:00

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2024-12-31T09:45:00+03:00

общество

сергей собянин

городское хозяйство москвы

новый год

москва

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский транспорт в новогоднюю ночь будет работать без перерыва, проезд будет бесплатным. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, бесплатно можно будет проехать на метро, Московском центральном кольце и наземном городском транспорте. Работа Московских центральных диаметров продлевается до 03.00 мск.Перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов.

https://ria.ru/20241230/ploschad-1992083245.html

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2024

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общество, сергей собянин, городское хозяйство москвы, новый год, москва