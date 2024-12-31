Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 31.12.2024 (обновлено: 11:51 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/svo-1992146086.html
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 65 боевиков ВСУ, два полевых склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T11:50:00+03:00
2024-12-31T11:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456786_0:355:3009:2048_1920x0_80_0_0_a56bd21a1e8f7f48c500683f8f39fefd.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 65 боевиков ВСУ, два полевых склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка и Понятовка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65-ти военнослужащих, шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241230/vsu-1992088578.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456786_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_573e5dffcc3a83467ea4a552d722a571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ

Минобороны: группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 65 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 65 боевиков ВСУ, два полевых склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка и Понятовка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65-ти военнослужащих, шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Над Курской областью сбили третью за день ракету ВСУ
Вчера, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала