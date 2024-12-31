https://ria.ru/20241231/svo-1992146086.html

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 65 боевиков ВСУ, два полевых склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T11:50:00+03:00

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2024-12-31T11:51:00+03:00

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россия

вооруженные силы украины

херсонская область

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 65 боевиков ВСУ, два полевых склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка и Понятовка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65-ти военнослужащих, шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, херсонская область