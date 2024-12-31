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"Были убиты": в США раскрыли ужасную правду об Украине - РИА Новости, 31.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 31.12.2024 (обновлено: 16:02 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/ssha-1992164003.html
"Были убиты": в США раскрыли ужасную правду об Украине
"Были убиты": в США раскрыли ужасную правду об Украине - РИА Новости, 31.12.2024
"Были убиты": в США раскрыли ужасную правду об Украине
Выделение дополнительной финансовой помощи Украине привело к росту числа жертв среди украинцев, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:11:00+03:00
2024-12-31T16:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
энтони блинкен
сергей лавров
конгресс сша
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Выделение дополнительной финансовой помощи Украине привело к росту числа жертв среди украинцев, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.Так он отреагировал на пост члена палаты представителей Томаса Мэсси, заявившего, что ему пригрозили штрафом за распространение видео, на котором конгрессмены размахивали украинскими флагами после одобрения Киеву финансовой помощи."Все эти украинские флаги в палате представителей в поддержку выделения миллиардов долларов привели только к тому, что еще больше украинских мужчин были бессмысленно убиты в войне, которую невозможно было выиграть", — написал Дэвис.По мнению офицера, трагичным является и тот факт, что конгрессмены, на его взгляд, даже не представляли, что подписывают еще больше смертных приговоров для украинцев.Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США в рамках нового пакета военной помощи Украине передадут оружие с армейских складов на общую сумму 1,25 миллиарда долларов. В заявлении уточняется, что в новый пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы Javelin, ракеты TOW и другое оружие.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992169467.html
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в мире, сша, украина, киев, энтони блинкен, сергей лавров, конгресс сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Конгресс США, НАТО
"Были убиты": в США раскрыли ужасную правду об Украине

Офицер Дэвис: деньги США привели к смертным приговорам для украинцев

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Выделение дополнительной финансовой помощи Украине привело к росту числа жертв среди украинцев, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
Так он отреагировал на пост члена палаты представителей Томаса Мэсси, заявившего, что ему пригрозили штрафом за распространение видео, на котором конгрессмены размахивали украинскими флагами после одобрения Киеву финансовой помощи.
© Thomas MassieЧлены Демократической партии с флагами Украины в Палате представителей Конгресса США
Члены Демократической партии с флагами Украины в Палате представителей Конгресса США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Thomas Massie
Члены Демократической партии с флагами Украины в Палате представителей Конгресса США. Архивное фото
"Все эти украинские флаги в палате представителей в поддержку выделения миллиардов долларов привели только к тому, что еще больше украинских мужчин были бессмысленно убиты в войне, которую невозможно было выиграть", — написал Дэвис.
По мнению офицера, трагичным является и тот факт, что конгрессмены, на его взгляд, даже не представляли, что подписывают еще больше смертных приговоров для украинцев.
Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США в рамках нового пакета военной помощи Украине передадут оружие с армейских складов на общую сумму 1,25 миллиарда долларов. В заявлении уточняется, что в новый пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы Javelin, ракеты TOW и другое оружие.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"В течение месяца": украинцев предупредили о страшном решении Зеленского
16:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевЭнтони БлинкенСергей ЛавровКонгресс СШАНАТО
 
 
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