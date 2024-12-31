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"Были убиты": в США раскрыли ужасную правду об Украине

"Были убиты": в США раскрыли ужасную правду об Украине - РИА Новости, 31.12.2024

"Были убиты": в США раскрыли ужасную правду об Украине

Выделение дополнительной финансовой помощи Украине привело к росту числа жертв среди украинцев, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T15:11:00+03:00

2024-12-31T15:11:00+03:00

2024-12-31T16:02:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Выделение дополнительной финансовой помощи Украине привело к росту числа жертв среди украинцев, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.Так он отреагировал на пост члена палаты представителей Томаса Мэсси, заявившего, что ему пригрозили штрафом за распространение видео, на котором конгрессмены размахивали украинскими флагами после одобрения Киеву финансовой помощи."Все эти украинские флаги в палате представителей в поддержку выделения миллиардов долларов привели только к тому, что еще больше украинских мужчин были бессмысленно убиты в войне, которую невозможно было выиграть", — написал Дэвис.По мнению офицера, трагичным является и тот факт, что конгрессмены, на его взгляд, даже не представляли, что подписывают еще больше смертных приговоров для украинцев.Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США в рамках нового пакета военной помощи Украине передадут оружие с армейских складов на общую сумму 1,25 миллиарда долларов. В заявлении уточняется, что в новый пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы Javelin, ракеты TOW и другое оружие.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992169467.html

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