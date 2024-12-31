https://ria.ru/20241231/spetsoperatsiya-1992184205.html

Спецоперация, 31 декабря: ВС России групповым ударом поразили аэродром ВСУ

Спецоперация, 31 декабря: ВС России групповым ударом поразили аэродром ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024

Спецоперация, 31 декабря: ВС России групповым ударом поразили аэродром ВСУ

Вооруженные Силы Российской Федерации утром 31 декабря нанесли групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками по инфраструктуре... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T19:07:00+03:00

2024-12-31T19:07:00+03:00

2024-12-31T19:09:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации утром 31 декабря нанесли групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ, все объекты поражены, сообщило Минобороны РФ в последней в этом году сводке о ходе спецоперации. Кроме того, российские военнослужащие, участвующие в СВО, нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также отразили 15 контратак. Потери ВСУ при этом составили до 1495 военнослужащих. Также Киев лишился двух танков, в том числе Leopard производства ФРГ, трех БМП, в том числе двух американских Bradley, пяти бронетранспортеров М113 производства США и одного Saxon производства Великобритании, шести бронемашин, в том числе трех Kirpi турецкого производства, Snatch производства Великобритании и двух машин "Козак". Помимо этого, уничтожены гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходные артиллерийские установки "Богдана" и "Гвоздика", гаубица "Мста-Б", два орудия М119 производства США и четыре гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение предприятию-изготовителю боеприпасов, складам хранения ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer, семь снарядов РСЗО HIMARS и более 100 беспилотников самолетного типа, из них более 70 - вне зоны СВО. В сводке отмечается, что силы Черноморского флота уничтожили восемь безэкипажных катеров. Позднее в течение дня МО РФ сообщило об уничтожении еще трех. Удары в приграничьеВ отдельной сводке указывается, что группировка "Север" в приграничных районах Курской области нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад и штурмового батальона, а также отразила контратаку. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 10 населенных пунктов Курской области, а также двух - в Сумской области Украины. Украинские войска при этом за сутки на курском направлении потеряли более 445 военнослужащих, бронетранспортер и 13 бронемашин. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 45980 человек. Приоритет и пыткиПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил во вторник в своем видеообращении по случаю Нового года, что приоритетом страны в 2025 году станет заключение справедливого мира между Россией и Украиной. Все, кроме одного, из 25 российских военнопленных на Украине, опрошенных ООН в период с 1 сентября по 30 ноября 2024 года, заявили, что подвергались пыткам, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года. В этом же докладе указано, что некоторые российские солдаты, получившие ранения на поле боя, были убиты FPV-дронами, что является военным преступлением. Удары по штабам и базам перегруппировкиКак свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога 31 декабря была объявлена утром на всей территории страны. До и после этого она объявлялась в отдельных регионах. Украинские СМИ во вторник сообщали о взрывах в Одессе, Киеве и подконтрольном ВСУ Херсоне, а также о серии взрывов в городе Шостка Сумской области, Сумская областная военная администрация также информировала о серии взрывов в Сумской области. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждал, что объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, в результате ударов по Шостке были поражены около десяти единиц техники и группа военных ВСУ, склад с оружием и корпус, в котором размещался расчет БПЛА. Кроме того, по его словам, удар был нанесен ночью по заводу Павлограда, где идет сборка ракет и проходит обучение ВСУ использованию военной техники НАТО, а также по одному из штабов или иностранным военным на юго-восточной окраине Киева. Также, по данным Лебедева, серия ударов была нанесена в районе приемно-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг, где, предположительно, собирались беспилотники ВСУ. Также удар нанесен в Ахтырском районе Сумской области в районе сел Климентовое и Залесное, предположительно, по военной базе, где проходит перегруппировка подразделений ВСУ и ремонт военной техники.

https://ria.ru/20241231/drony-1992180602.html

https://ria.ru/20241231/oon-1992177768.html

https://ria.ru/20241231/ssha-1992164003.html

https://ria.ru/20241231/ft-1992144032.html

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