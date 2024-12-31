Российские войска взяли под контроль комплекс гаражей в промзоне Курахово
Рогов: российские войска продвинулись вперед и взяли комплекс гаражей в Курахово
Военнослужащие ВС России при зачистке Курахово. Кадр из видео. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед и взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ взяли штурмом админздания ТЭС в Курахово. Сам город уже окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% территории, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка Курахово освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону, где находятся крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны.
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"Наши войска продвинулись вперед в промзоне, взяв с боями комплекс гаражей. Бои идут очень ожесточенные, высокой интенсивности", - сказал Рогов.
По его словам, инициатива находится в руках российских войск.
Ранее во вторник Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово, противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.
Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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16 декабря 2024, 08:00