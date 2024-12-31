https://ria.ru/20241231/spetsoperatsiya-1992179222.html

Российские войска взяли под контроль комплекс гаражей в промзоне Курахово

Российские войска взяли под контроль комплекс гаражей в промзоне Курахово - РИА Новости, 31.12.2024

Российские войска взяли под контроль комплекс гаражей в промзоне Курахово

Российские войска продвинулись вперед и взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T17:59:00+03:00

2024-12-31T17:59:00+03:00

2024-12-31T17:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990667996_118:0:1218:619_1920x0_80_0_0_9c88915c5e80a33b4a63f89b1d7ab194.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед и взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ взяли штурмом админздания ТЭС в Курахово. Сам город уже окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% территории, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка Курахово освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону, где находятся крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны. "Наши войска продвинулись вперед в промзоне, взяв с боями комплекс гаражей. Бои идут очень ожесточенные, высокой интенсивности", - сказал Рогов. По его словам, инициатива находится в руках российских войск. Ранее во вторник Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово, противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241231/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1989330691.html

курахово

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина